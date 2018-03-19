Başbakan Yıldırım: Terör tehdidi kalkana kadar mücadelemiz devam edecek

Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ndeki konuşmasında, kura töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, avukatlıktan hakim ve savcılığa geçiş yapanların görevlerinde başarılar diledi.

Adaletin çok önemli olduğunu ve bunun farkında olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Ancak bir gerçek daha var ki bir ülkede adaletin tesis edilmesi için o ülkenin öncelikle güvenliğinin temin edilmesi şarttır." dedi.

"Mehmetçiğimiz ÖSO ile birlikte Afrin'de kontrolü ele almıştır"

Bir ülkede adaletin tesis edilmesi için bir ülkenin öncelikle güvenliğinin tesiss edilmesi şarttır. Bildiğiniz gibi güney sınırlarında ülkemizi hedef alan bölücü terör örgütü yapılanmaları bir süredir devam ediyor. Bu tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla 20 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattık. Harekat, başladığı günden bu yana başarıyla devam etmiş, nihayet dün sabah Mehmetçiğimiz ÖSO ile birlikte Afrin şehir merkezini bütün terör örgütlerinden temizleyerek kontrolü ele almıştır.

"Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok"

Bu zaferin 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümünde gerçekleşmesi bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Türkiye terörle mücadelede ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak bu operasyonu ifa etmiştir.

Zeytin Dalı harekatı bir barış harekatıdır ve teröre karşı yapılan bir operasyondur. İlk günden beri Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu ifade ettik. Bizim kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığını söyledik. Terör örgütlerini bertaraf etmek aynı zamanda bölgede yaşayan, masum, mazlum kardeşlerimize karşı da bir borcumuzdur.

Başbakan Yıldırım: İlk günden beri Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu ve bunun altını çizdiğimizi ifade ettik.https://t.co/skId0VKPmd pic.twitter.com/SE5hIfKzhy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Mart 2018

"Türkiye'ye söz söylemeye hakları yok"

Bölgede terör örgütlerini silahlandıranların, bu örgütleri cesaretlendirenlerin bu konuda Türkiye'ye söz söyleme hakkı yok. Kahraman Mehmetçik ve ÖSO mensupları Afrin'i ve çevresini tüm terör unsurlarından temizlemiştir, olay bu kadar açık ve nettir. Her terör tehdidi tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar bizim bu bölgedeki mücadelemiz kim ne derse devam edecek.

[Zeytin Dalı Harekatı] Başbakan Yıldırım: Her terör tehdidi tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar bizim bu bölgedeki mücadelemiz kim ne derse desin devam edecektir.https://t.co/skId0VKPmd pic.twitter.com/1KI48pwZvd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 19 Mart 2018

Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu harekat süresince kahraman Mehmetçiklerimiz, Özgür Suriye Ordusu mensupları, sivillerin zarar görmemesi için azami derecede dikkat göstermişlerdir. Bunun yanında harekat alanında insani yardım faaliyetlerinin etkin yürütülmesi için yoğun çaba gösteriyoruz. Bizim için terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtulmak için bölgeden ayrılan masum insanların huzuru ve güvenliği çok önemli. Bugüne kadar bu hassasiyetimizi cümle aleme en iyi şekilde gösterdik."

Fırat Kalkanı Harekatı'nın yapıldığı bölgede hayatın normale döndüğünü, huzur ve güvenin sağlandığını belirten Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:

"Şimdi de Afrin bölgesinde bundan böyle hem güvenlik hem huzur ortamının tesisi için gerekli adımları hızlı bir şekilde atıyoruz. Bunu bilen bölge halkı, bu inançla kahraman Mehmetçiğimizi ve ÖSO mensuplarını Afrin'de bağrına basmıştır. Hal böyle iken bu konuda gerçeklerle yüzleşmeye cesareti olmayanlar, Türkiye aleyhine kara propagandalarını sürdürüyorlar. Terör örgütlerinin yalanlarıyla, iftiralarıyla alçakça yaptığı propagandalarla Türkiye'yi suçlamanın akılla izanla izahı yok. Bölgede terör örgütlerini silahlandıranların, bu örgütleri cesaretlendirenlerin bu konuda Türkiye'ye söz söyleme hakkı da yok. Kahraman Mehmetçik ve ÖSO mensupları, Afrin'i ve çevresini tüm terör unsurlarından temizlemiştir, olay bu kadar açık ve nettir. Her terör tehdidi, tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar bizim bu bölgedeki mücadelemiz, kim ne derse desin devam edecek."

Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlere, ÖSO mensuplarına, 15 Temmuz şehitlerinize, vatan, istiklal mücadelesi yolunda hayatını kaybeden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömürler diledi.

Harekat boyunca Mehmetçik'e destek veren her bir vatandaşa şükranlarını sunan Yıldırım, harekatın başından bu yana vatandaşları doğru bilgilendirmek için fedakarca görev yapan tüm medya ve basın mensuplarına da teşekkür etti.

Kaynak: TRT Haber/AA