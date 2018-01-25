Başbakan Yıldırım: Terör örgütünün 300'den fazla elemanı etkisiz hale getirilmiştir.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Ortak Ödeme Platformu İmza Töreni'nde konuştu.

"Operasyon planlandığı gibi gidiyor"

Başbakan, Zeytin Dalı Harekatı'nın planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

"Bugün 6. gündeyiz, terör örgütünün 300'den fazla elemanı etkisiz hale getirilmiştir. Operasyon planlandığı gibi gidiyor. "

"Hangi kılığa girerlerse girsinler, biz onları kırk yıldır biliriz"

Yıldırım, bu harekat ile sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da güvenliğini sağladıklarını vurguladı.

"Burada DEAŞ ve PKK ile mücadele ediyoruz. Adlarını ister YPG ister PYD koysunlar, biz onları biliriz. Hangi kılığa girerse girsinler, biz onları kırk yıldır biliriz. Oradan çıksınlar da başka yere gitsinler, gitsinler toplu katliam yapsınlar, Türkiye'de eylem yapsınlar, Avrupa'da eylem yapsınlar ve insanlığın başına bela olmaya devam etsinler. Türkiye'nin yaptığı bu aymazlığı ortadan kaldırmak. Biz sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da güvenliğini sağlıyoruz. Bu operasyon DEAŞ'ın Akdeniz'den Avrupa'ya geçişini engelleyen bir operasyondur."

"Türkiye 40 yıldır buna benzer operasyonlar yapıyor"

Türkiye'nin yıllardır terörle mücadele ettiğini savunan Başbakan Yıldırım, bu harekatın ülke ekonomisini olumsuz etkilemeyeceğinin altını bir kez daha çizdi.

"Türkiye 40 yıldır buna benzer operasyonlar yapıyor, ekonomimiz hiçbir şekilde etkilenmez. Biz terörle mücadeleyi bugün yapmıyoruz. 80'li yıllardan beri bu mücadeleyi hem yurt içinde hem yurt dışında gerçekleştiriyoruz. Hayatın normal akışı devam eder. Geçtiğimiz pazar günü Çanakkale'deydim. Çanakkale 1915 Köprüsü devam ediyor. Türkiye bir yandan vatandaşın güvenliğini korurken, diğer yandan da topraklarımıza göz diken terör örgütleriyle amansız mücadelesini sürdürüyor."

Başbakan Binali Yıldırım: [Zeytin Dalı Harekatı] Türkiye 40 yıldır buna benzer operasyonlar yapıyor. Ekonomimiz hiçbir şekilde etkilenmez. https://t.co/H67GA8di9L pic.twitter.com/5DzAdSJKsf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 25 Ocak 2018

"Eğer yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçiğin önüne çıkın"

Bir önceki gün PYD/YPG Kilis'te camiye roket atmış ve iki kişi hayatını kaybetmişti.

O saldırının arkasından gerekenin yapıldığını vurgulayan Yıldırım, operasyonu durup dururken başlatmadık dedi.

"Dün Kilis'te akşam namazında operasyondaki askerlerimize, güvenlik kuvvetlerimize duasını yaparken bu alçaklar roket atarak onları ibadet halindeyken iki vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldular, onlarca yaralı vatandaşımız var. Ama hemen arkasından gereken karşılık verildi ve bu alçakların bütün mevzileri yerle bir edildi. Dua eden bu insanlardan ne istiyorsunuz alçaklar? Eğer yüreğiniz yetiyorsa Mehmetçiğin önüne çıkın, onunla karşılaşın. Yapamazlar. Bunların işi gücü alçaklık. Onun için biz durup dururken bu operasyonu başlatmadık. Güney hudutlarımızda oluşturulan bir şer kuşağını, sözde devlet oluşumunu yok etmek için bu operasyonu yapıyoruz. Bu haklı ve meşru bir operasyondur."

"ABD'nin terör örgütleriyle iş tutması küçük düşürücü bir iştir"

ABD'nin terör örgütlerine verdiği silah desteğini de unutmadı Başbakan Yıldırım.

Durumun, ABD adına acı ve vahim bir durum olduğunu söyleyen Yıldırım, hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz dedi.

"Üzücü olan müttefik dediğimiz, NATO'da, bölgede yıllarca beraber çalıştığımız bir ülke artık terör örgütlerine sarılmış vaziyette. Çok acı ve vahim bir durumdur. ABD gibi bir ülkenin terör örgütleriyle iş tutması, hakikaten ABD adına çok küçük düşürücü bir iştir. Bizim bakımımızdan böyle bir ülkenin yıllarca Türkiye ile birlikte çalışmış, NATO sınırlarını koruması gerekirken, NATO sınırlarını hedef alan silahlı oluşumlara örtülü açık destek vermesi akla ziyan bir iştir. Asla kabul edilemez. Biz, İran'dan Akdeniz'e; Irak, Suriye, güney hududumuz boyunca, bin 350 kilometre boyunca hiçbir terör oluşumuna izin vermeyeceğiz, bu kadar açık ve net söylüyoruz. İster Fırat'ın doğusu olsun ister Fırat'ın batısı. Ülkemizin, milletimizin geleceğine, huzuruna, insanımızın can ve mal güvenliğine, bölgenin yeni kaoslara, yeni sorunlara itilmesine asla rıza göstermeyiz."

Kaynak: TRT Haber/AA