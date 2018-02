Başbakan Yıldırım: Terör örgütlerini ortadan kaldırmak için Afrin'deyiz

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Muğla 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

AK Parti'yi anlamak için geçmişe uzanmak gerektiğini söyleyen Yıldırım, "2002'den bugüne onca sıkıntıya rağmen, ekonomik krize rağmen 3 kat büyüyen bir Türkiye var, AK Parti ve milletin sayesinde." dedi.

"Ekonomide son 24 çeyreğin rekorunu kırdık"

Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerini solladığımızı belirten Başbakan Yıldırım, "Geçen sene 3. çeyrekte Çin'i de solladık, birinciliğe oturduk. Son 24 çeyreğin rekorunu da kırmış olduk. Her alanda rekordan rekora koşmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken sadece yollar yapmadık, havaalanları, hastaneler, okullar, adalet sarayları yapmadık, Türkiye'nin önüne kesmek isteyen çeteleri, darbecileri, vesayetçileri eze eze bugünlere geldik. Her seferinde karamsarlık yapanlar hiç eksik olmadı. Ekonomimiz sağlam temelleri üzerinde, durmaya, büyümeye devam ediyor. 2008'den beri her türlü saldırıya karşı testten geçti, dayanıklılığı bir kez daha görüldü." diye konuştu.

"İstikbalimiz ve istiklalimiz için gece gündüz demeden destan yazıyorlar"

Başbakan Yıldırım devam eden Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili de, "Mehmetçik ile beraber ÖSO'nun kahraman yiğitleri bölgenin huzuru için destanlar yazıyor. Çünkü onlar vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruyor, hudutlarımızın güvenliği için oradalar. Terör örgütlerini ortadan kaldırmak için oradalar. Özgür Suriye Ordusu, ülkesindeki zulme, iç savaş boyun eğmeyen vatansever Suriyelilerden oluşan bir ordudur, Mehmetçikle sahada omuz omuza teröristleri bir bir etkisiz hale getiriyorlar. İstikbalimiz ve istiklalimiz için gece gündüz demeden destan yazıyorlar. Sınır güvenliğimiz için yaptığımız bu harekatı karalamaya çalışanlar var. Biz haklıyız, güçlüyüz, sonuna kadar devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"Yanı başında ur gibi büyüyen bir terör örgütü varsa buna hiçbir ülke göz yumamaz"

Afrin bölgesine savaşa gidilmediğinin altını çizen Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orada yıllardan beri Araplar, Kürt kardeşlerimiz, Türkmenlere zulmedenlere, malını, mülkünü elinden alan, genç yaşta kız, erkek çocukları askere almaya zorlayan, onları zorla terörist yapmaya çalışan terör örgütlerini bitirmek için gittik. Yanı başında ur gibi büyüyen bir terör örgütü varsa buna hiçbir ülke göz yumamaz. Bununla mücadele etmek de en tabii hakkımızdır. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu harekat devam edecek."

Başbakan Yıldırım: Afrin bölgesine savaşa gitmedik. Orada yıllardan beri Araplara, Kürt kardeşlerimize, Türkmenlere zulmeden, genç yaşta kız ve erkek çocukları terörist yapmaya çalışan alçak terör örgütünün orada yaptığı zulümleri bitirmek için gittik.https://t.co/CMeQg3sPTZ pic.twitter.com/fDDffgVVG3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Şubat 2018

"Bu açıklamalar terör örgütlerinin ekmeklerine yağ sürüyor"

Başbakan Yıldırım, CHP Genl Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerlilik ve millilik eleştirilerine "Onları Türkiye'ye karşı bir tehdit hale getiren, sözde dost diye bildiğimiz ülkeleri biliyorsunuz. İçerde de siyasetçilerimiz var, onlar da terör örgütünün ağzından konuşuyor. Kılıçdaroğlu sık sık milli ve yerli olmaktan bahsediyor. Bir delikli demiri, tüfeği bile yapamıyoruz, diyor. Ey Kılıçdaroğlu sen nerede yaşıyorsun, Orta Çağ'dan mı kaldın? Türkiye ne tüfek ne tabanca; topunu da İHA'sını da SİHA'sını da helikopterini de tankını da yapıyor. Uyan artık uyan. Millilik, yerlilik lafla olmaz. Millilik, yerlilik FETÖ ağzıyla konuşmakla olmaz. Millilik, yerlilik terör örgütünün ağzıyla konuşmakla olmaz. Bu yaptıkları açıklamalar terör örgütlerinin ekmeklerine yağ sürüyor." yanıtını verdi.

Sivillere zarar verildiği yönünde yapılan eleştirilere de, "Bunu söyleyenler altından kalkamaz. Afganistan'a, Irak'a, Yemen'e bakın, Türk askeri kılı kırk yarıyor, tek bir sivilin kılına zarar gelmesin diye. Kimse Türkiye'yi Suriye'yi parselleyenlerle karıştırmasın, Türkiye mazlumların hamisi, zalimlerin de karşısındadır." diyerek yanıt verdi.

Başbakan Yıldırım: Sivillere zarar veriliyor diye çatlak sesler var. Bunu diyenler, Afganistan’a bakın, Irak’a bakın, Yemen’e bakın, Afrika’nın ülkelerine bakın. Binlerce sivili yok eden o istilaların hesabını önce siz bütün dünyaya verin.https://t.co/CMeQg3sPTZ pic.twitter.com/oPrv8OIIUB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 10 Şubat 2018

"AK Parti'ye küçük düşünmek yakışmaz"

11 yıldır hayalleri, gerçeğe dönüştürürek bugünlere gelindiğini aktaran Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

"Sorunlarımızı torunlarımıza havale etmedik. 16 yıldır nereden nereye geldiğimizi Muğla'ya bakın siz göreceksiniz. Muğla 39 milyon dolar ihracat yapıyordu, şimdi 450 milyon dolar ihracat yapıyor. AK Parti iktidara geldiğinde yıllık bütün yatırım özel ve kamu sektörü 70 milyardı, şu anda 900 milyara çıktı. AK Parti kendi dönemleriyle yarışıyor, AK Parti'ye küçük düşünmek yakışmaz. Türkiye'yi zayıflatmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz, yalanla, karalamayla siyaset yapanlara da asla müsamaha göstermeyeceğiz.

Aziz milletimiz kimin Türkiye'nin iyiliği için çalıştığını çok iyi biliyor. O yüzden de 15 yıldır her seçimde AK Parti diyor, AK Parti'ye de desteğini de artırarak sürdürüyor. Bizim tek muradımız milletin gülen yüzüdür, artan refahıdır, kardeşliğidir ve barışıdır.

Türkiye'ye 32 milyon turist geliyor. Yurdun her köşesine artık rahatlıkla seyahat ediliyor. Sınırları içerisinde 2 havalimanı olan 2. ilimiz Muğla'dır, Milas ve Dalaman Havalimanı. Türkiye'de turizm büyümeye devam ediyor. Şimdiden rezervasyonlar dolmuş vaziyette. "

Kaynak: TRT Haber