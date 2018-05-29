Başbakan Yıldırım: Terör neredeyse gideriz yerinde yok ederiz

Başbakan Binali Yıldırım iftarda Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığındaki askerlerle bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar;

- Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Operasyonu'nda ğöğsümüzü kabartan, büyük zaferlee imza atann bütün mehmetçiklerimize, polis, jandarma ve güvenlik korucularımıza şükranlarımı sunuyorum.

- Ülkemiz son 2 yıldır büyük bir badireden geçti, aynı anda birkaç terör örgütüyle mücadele etmek zorunda kaldık.

- Bulunduğumuz coğrafya, stratejik önemi olan coğrafya. Bu coğrafyada güçlü olmalı ve güçlü kalmalıyız.

- Bir çok masum insan hayatını kaybetti, güvenlik güçlerimiz şehit oldu. Kan ve gözyaşı siyasetiyle vatandaşlarımızın geleceğini karartmak istediler. Güvenlik güçlerimiz olarak masum sivillere merhamet oldunuz, hain teröristlere yumruk olup tepeden indiniz.

- Hiç karşımızdakinin kim olduğunun önemi yok. Ülkemize, milletimize, herhangi bir tehdit olduğunda biliyoruz ki 7'en 70'e bu ülkenin evlatları ülkemizi korumaya ve alçaklara gerek dersi vermeye hazırdır.

- 15 Temmuz hain darbe girişimiyle asker kılığına girmiş teörristler ne yazıkki milletimizi hedef aldı. 251 vatan evladını şehit ettik. Bu ihanet şebekesi cumhurbaşkanımızı öldürmeye kalktı. Demokrasimizi yıkmaya çalıştılar.

- Türkiye yenilmez, vatan bölünmez. Bu bayrak inmez, bu ezanlar dinmez. Sizler olduğu müddetçe, asil Türk milleti olduğu müddetçe bize hiçbir düşman bişey yapamaz.

- Yollar yaptık yolları patlattılar. Tüneller yaptık tünellei patlattılar. Ama biz de inat bir murattır dedik. Onlar yıktı biz yaptık. Elhamdulillah bugün ülkemizin her karış toğrağına da millet hakim. Terör artık can çekişiyor. İnşallah bu topraklarda hiçbir terör faaliyeti olmayana kadar bu topraklarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

- 2 yıl önce terörle mücadelede bir yöntem değişikliğine gittik. Savunma değil taaruz tarzı bir yönteme geçtik. Sadece yurtiçinde değil, Suriye batı sınırındaki 250 kilometrelik bölgeyi terörden temizledik. Yani ülkemizin güneyini terör tehditinden temizledik. Milletimizin güvenliği, huzuru, topraklarımızın bütünlüğü mevzu bahis olunca Fırat'ın doğusu batısı fark etmez terör neredeyse gider yok ederiz.

- Bundan sonra rehabiltasyon, onarma, gönülleri kazanma, birliğimizi beraberliğimizi kazanma zamanıdır.

- Yaptığınız görev kutsal görev. Milletimizin huzuru, kardeşliği için sizler gece gündüz demeden her türlü tehlikeye karşı çalışıyorsunuz Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizler bize ailelerinizin ve sevdiklerinizin emanetisiniz ama bilin ki bu vatan da size emanettir.

-