Başbakan Yıldırım: Terör milli ve manevi değerlere sahip gençlerle sona erer.

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, öğretmenler ile Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'de terörü sona erdirmenin yolu, milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetişmesidir. Bizim hassas olduğumuz 3 tane kırmızı çizgimiz var. Birincisi bölgesel milliyetçiliğe karşı olmak, ikincisi mezhepsel, dini milliyetçiliğe karşı olmak ve üçüncüsü de etnik milliyetçiliğe karşı olmak. Farklı farklı olabiliriz, kimimiz Kürt, kimimiz Türk, kimimiz Arap, Türkmen, ne olursak olalım, bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımızdır, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızdır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizdir, 81 milyon vatan evladı, milletimizdir. Bunlar bizim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi sağlayan en önemli, olmazsa olmaz özelliğimizdir." dedi.

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