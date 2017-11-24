  • 24 KASIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.954
    EURO 4.719
  • BIST 104539.41
    ALTIN 163.714
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım: Terör milli ve manevi değerlere sahip gençlerle sona erer.

Başbakan Yıldırım: Terör milli ve manevi değerlere sahip gençlerle sona erer.

Başbakan Binali Yıldırım, öğretmeler ile Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırım: Terör milli ve manevi değerlere sahip gençlerle sona erer.

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, öğretmenler ile Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye'de terörü sona erdirmenin yolu, milli ve manevi değerlere sahip nesillerin yetişmesidir. Bizim hassas olduğumuz 3 tane kırmızı çizgimiz var. Birincisi bölgesel milliyetçiliğe karşı olmak, ikincisi mezhepsel, dini milliyetçiliğe karşı olmak ve üçüncüsü de etnik milliyetçiliğe karşı olmak. Farklı farklı olabiliriz, kimimiz Kürt, kimimiz Türk, kimimiz Arap, Türkmen, ne olursak olalım, bizi birleştiren ay yıldızlı bayrağımızdır, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızdır, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizdir, 81 milyon vatan evladı, milletimizdir. Bunlar bizim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi sağlayan en önemli, olmazsa olmaz özelliğimizdir." dedi.

ayrıntılar gelecek

 

Etiketler: Öğretmenler günü, binali yıldırım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER