Başbakan Yıldırım: Tünellerini mevzilerini başlarına yıktık, hepsinin canına okuyacağız

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Gölbaşı'ndaki temel atma töreninde konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

-2019 yılının sonunda Ankara-Niğde otoyolu bitecek ve hizmete girecek. Bu yol bittiğinde Ankara'dan Niğde'ye gidiş yarı yarıya azalacak. Ankara- Niğde arası 4 saatten 2 saate düşecek. Bir yılda zaman kazanmaktan az yakıt yakmaktan dolayı da yaklaşık 200 milyon tasarruf var. Yollarda ömrünüz geçmeyecek, daha az benzin yakacak ve 200 milyon da cebinizde kalacak.

-Bu yol güzergah üzerinde bulunan Kulu üzerinden Konya'ya, daha sonra Aksaraya, Kırşehir'e, Nevşehir'e de bağlantılarla birleştiriliyor. Bu şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımız da bu yoldan istifade ediyor. Yolun ana uzunluğu 277 kilometre. 55 kilometre de bağlantıları tutuyor. Toplam 332 kilometre bir uzunluğa ulaşıyor. Yol üzerinde 5 viyadük, 28 köprü, 114 tane altgeçit, 386 tane menfez, 5 tane dinlenme tesisi, 2 tane bakım onarım şantiyesi yol üzerinde olacak.

-Bölünmüş yolları bugün dünya ballandıra ballandıra anlatıyor, TÜrk mucizesi diyor. Bölünmüş yolları yaptıktan sonra, Avrupa İmar ve Yatırım Bankası diye bir kuruluş var. Bu bir araştırma yapmış Türkiye'de. Elde ettikleri bilgilere göre bölünmüş yollar yapıldıktan sonra komşu iller arasındaki ticaret yüzde 40 atmış, iller arasındaki ulaşım süresi bir buçuk saat azalmış, göçler durmuş, hatta bazı şehirlerde göçler tersine dönmüş. Kazalarda da yüzde 62 azalma olmuş.

-Medeniyet inşa eden bir ecdadın evlatları olarak Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları Türkiye için 15 yıldır gece gündüz demeden milletimizin mutluluğu için çalışmaya devam ediyoruz.

-Memleketimizin ihtiyaçlarını biliyoruz ve bu ihtiyaçları giderecek çözümleri de geliştiriyoruz.

-Bölgemizin ve dünyanın geleceğini de dikkate alarak iş yapıyoruz. Türkiye'nin son 16 yılda kazandığı başarıların arkasında bu gerçek var.

-Terörle amansız bir mücadele yapıyoruz. Terör örgütlerini bölgeden defetmek için daha önce Fırat Kalkanı Operasyonu yaptık. Şimdi orada huzur var, güvenlik var ve 130 bin Suriyeli oraya döndü, yerleşti. 160 bin çocuk eğitime başladı. Zulüm göç sona erdi. Aynı şekilde Afrin'de de PKK/KCK/PYD/YPG DEAŞ bilimum terör örgütlerini yok etmek, sığınaklarını barınaklarını silahlarını başlarına yıkmak için kahraman askerlerimiz iş başında.

-Tünellerini, mevzilerini, her şeylerini başlarına yıktık, hepsinin de canına okuyacağız, tertemiz edeceğiz

-Bu alçaklar Afrin'den Reyhanlı'ya, Hatay'a, Kilis'e tam 82 tane, 12 günde roket attılar. Bu roketler sebebiyle 5 vatandaşımız hayatını kaybetti ve 100'den fazla da yaralanan vatandaşımız var. Yıkılan binalar, camiler ayrıca buna dahil değil. Peki bu durumda ne yapacağız biz? Elimizi kolumuzu bağlayıp bu alçakların masum insanlara roket, bomba göndermesini mi bekleyeceğiz? Beklemedik, tepelerine bindik

-Hem yurt içinde hem yurt dışında bunları yok edinceye kadar mücadeleye devam, durmak yok. Amacımız milletin huzurunu, güvenliğini sağlamak.

TRT Haber