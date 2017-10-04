  • 04 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

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Başbakan Yıldırım, TEI'de incelemelerde bulundu

Başbakan Binali Yıldırım'ın, dün gerçekleştirdiği Eskişehir ziyaretinde TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'de (TEI) incelemede bulunduğu bildirildi.

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Başbakan Yıldırım, TEIde incelemelerde bulundu

Başbakan Binali Yıldırım'ın, dün gerçekleştirdiği Eskişehir ziyaretinde TUSAŞ Motor Sanayi AŞ'de (TEI) incelemede bulunduğu bildirildi.

TEI'den yapılan yazılı açıklamada, dün Başbakan Binali Yıldırım, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve beraberindeki heyetin TEI'nin Eskişehir Yerleşkesi'ni ziyaret ettiği belirtildi.

Başbakan Yıldırım'ın ilk olarak Türkiye'nin ilk milli turbodizel insansız hava aracı motoru (İHA) PD170'in test alanını gezdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başbakan Yıldırım, İleri İmalat Teknolojileri Binası'na geçerek, Özgün Hafif Genel Maksat Helikopter Programı için TEI'nin geliştirmekte olduğu Türkiye'nin ilk milli turboşaft motorunda ve haziran ayında TAI'nin Şimşek Platformu ile ilk uçuşunu gerçekleştiren TJ90 motorunda gelinen son noktayı yerinde gözlemledi."

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, eskişehir, TUSAŞ Motor Sanayi AŞ, TEI, bilim sanayi ve teknoloji bakanı faruk özlü
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