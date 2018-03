Başbakan Yıldırım: Tehdit nereden gelirse gelsin bizim için hedeftir

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Muğla 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı.

Başbakan Yıldırım'ın, konuşmasının satır başları şöyle:

Şehitlerimiz bizim yüreğimizde, onlar ölmedi. Onlar 81 milyonun gönlünde yaşıyor. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu vatan bize şehitlerimizden emanettir.

"Ülkemize yönelen tehdit nereden gelirse gelsin orası bizim için hedeftir"

Her bir vatandaşımızın kardeşimizin hukukuna sahip çıkacağız. Ay yıldızlı bayrağımızı daha da yükseklere çıkaracağız. Daha çok çalışacağız, ülkemizi daha da büyüteceğiz. Şehitlere olan borcumuzu ancak böyle ödeyebiliriz. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Ülkemize yönelen tehdit nereden gelirse gelsin orası bizim için hedeftir. Bizim terörle mücadelemiz en meşru hakkımızdır. Bölgede barış istiyoruz, ardeşlik istiyoruz, huzur istiyoruz. Güven ortamının tesisini istiyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz.

"Afrin'i asıl sahiplerine teslim edeceğiz"

Afrin'de teröristleri temizleyip, Afrin'i asıl sahiplerine, zulüm gören kardeşlerimize teslim edeceğiz. Mazlumların yaralarını saracağız. Orada yaşayan kardeşlerimizi zulümden kurtarıyoruz.

28 Şubat'ın üzerinden 21 yıl geçti. Yapılan zulümleri 30 yaş ve üzerinde olanlar çok iyi hatırlayacaklardır. Halka ayar vermeye kalkanlar bugün yargı önünde hesap veriyorlar. Kim yanlış yaparsa millet üzerinde vesayet kurmaya kalkarsa gün gelir hesabını verir. İşte FETÖ'cü hainler onlarda bugün hesap veriyorlar.

"AK Parti iktidarıyla kadınlarımız her alanda çok daha etkili hale geldi"

Başımızın tacı kadınlarımız, AK Parti hareketine gücümüzü, enerjinizi, fikirlerinizi, heyecanınızı katarak siyasetin önünü açtınız. Sizler büyük hedeflere yürüyen Türkiye'nin öncü gücüsünüz. Bugün üye sayısı 10 milyonu aşan AK Parti'nin 4,5 milyon üyesi kadınlardan oluşuyor bu bir gurur tablosudur. Güçlü Türkiye'de kadın annedir, yol arkadaşıdır, yöneticidir, dava arkadaşıdır, iş verendir, çalışandır, belediye başkanıdır, bakandır kadın hayatın her yerinde vardır. Güçlü Türkiye'de kadının elinin değdiği her yer daha da güzel oluyor. Tıpkı bu salonda olduğu gibi, tıpkı mecliste olduğu gibi. AK Parti iktidarı ile kadınlarımız her alanda çok daha etkili hale geldi. Bugün Türkiye genelinde 40 belediye başkanımız kadın, devlet dairelerinde çalışanların yüzde 40'ı kadın. Hakim ve savcıların üçte biri kadın, öğretmenlerimizin yüzde 65'i kadınlarımızdan oluşuyor. Geleceğimiz gençlerimizi kadınlarımız hayata hazırlıyor. Şu anda Türkiye'de dev şirketlerin bir çoğunu kadınlar yönetiyor. Okullaşma oranı yüzde 42'den yüzde 99'a çıktı. İşte kadının eğitimdeki önemini bu gösteriyor. Yüksek öğrenim gören üniversiteye giden kızlarımızın oranı yüzde 12'den yüzde 44'e çıktı. Size bir kopya vereyim mi; Üniversiteye giden kızlarımızın sayısı erkek öğrencilerden daha fazla. İşte Türkiye'nin geldiği nokta bu. Siyaset demek toplumsal meselelere sahip çıkmak, yanlışa yanlış, doğruya dosdoğru demek.

Bu ülkenin bu vatanın bu şehirlerin hasreti ayrılık siyaseti değil birlik siyasetidir. Nifak, zümre siyaseti değildir. Kavim kabile siyaseti, sınıf bölge siyaseti değildir. Türkiye'nin özlemi birliktir beraberliktir kardeşliktir. Biriz, beraberiz, kardeşiz birlikte Türkiye'yiz.

"2019 yeni bir milat olacak"

2019 seçimleri geliyor, biliyorsunuz iki seçim var. 2019'da yeni bir milat olacak. Mevzuattan, kaynaklanan sistemin arızaları 2017 referandumu ile ortadan kalktı. Siyasi yönetimimiz yeni seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi ile daha da güçlü hale geliyor. Güçlü iktidar güçlü Türkiye demek. Hukuk devletimiz daha da güçlenecek. Seçmenler, partiler birbirine daha da yakınlaşacak. Biz AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile "Cumhur İttifakı"nı şimdiden ilan ettik. Hayırlı uğurlu olsun. Mesele memleketse gerisi teferruattır.

Seçim güvenliği daha da artacak. Küçük partilerin baraj derdi ortadan kalkacak. Yani temsilde adalet tam anlamıyla gerçekleşecek. Siyasette hileyi, hurdayı, hülleyi ortadan kaldıracağız. Seçim sonrası yaşanan hükumet kurma krizlerini de tarihe gömeceğiz. Açık, şeffaf, güvenli bir seçim gerçekleştireceğiz.

"16 yılda Muğla'ya 17 milyar yatırım yaptık"

16 yıl geçti, 16 yıl Türkiye'ye AK Parti damgasını vurdu. Bir Türkiye'yi üçe katladık. Dipten alıp zirveye çıkardık Elhamdülillah. İstihdam artıyor, ekonomi büyüyor ve ihracatımız artıyor bundan da bazıları rahatsız oluyor. Varsın rahatsız olsunlar Allah'a şükür turizmde rezervasyonlar yüzde 50'yi aştı. Türkiye 2011'de yüzde 11 büyüdü üçüncü çeyrekte. Yıl itibari ile büyüme yüzde 7'yi aştı. Dünyada en hızlı büyüyen ülke Türkiye'dir. 16 yılda Muğla'ya çok büyük hizmetler yaptık. Muğla AK Parti döneminde hizmetlerle buluştu ve Muğla'da 16 yıl içerisinde tarımdan, turizme, altyapıdan sağlığa birçok hizmetleri yapa yapa geliyoruz. 16 yılda Muğla'ya 17 milyar yatırım yaptık.

"Mehmetçiğin kanı yerde kalmadı"

Başbakan Yıldırım konuşmasında, Muğla'dan Afrin'deki Mehmetçiğe selam göndererek, "8 civanımızı şehit ettiler ama aslan Mehmetçik oraları yerle bir etti. Kanları yerde kalmadı. Raco'yu da ele geçirdiler. Afrin'e doğru emin adımlarla ilerliyorlar. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.

Yıldırım, AK Parti Muğla 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi öncesi Menteşe Spor Salonu önünde kendisini bekleyen vatandaşlara da hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programa katılamadığını belirten Yıldırım, Erdoğan'ın namına Muğla'da bulunduğunu söyledi, vatandaşlara Erdoğan'ın selamını iletti.

"Muğla'nın insanları Muğla'nın güzelliklerinden daha güzel"

"Bugün Muğla, Türkiye'nin mermer yataklarının merkezi, verimli topraklarının merkezi, ormanların yüzde 62'sini oluşturduğu, turizmin baş şehri, balıkçılığın merkezi ve sahil şeridiyle Türkiye'nin en uzun sahiline sahip çok güzel bir ili.

Muğla, başka bir benzeri yok bu dünyada. Böylesine güzel bir şehirden bahsediyoruz. Muğla'nın insanları, Muğla'nın güzelliklerinden daha da güzel. Huylarıyla, duruşlarıyla, hele hele 15 Temmuz'da milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı alçaklara teslim etmeyen Muğlalı kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz."

