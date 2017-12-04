Başbakan Yıldırım: Taşerona kamuda işçi statüsünde süresiz sözleşmeli çalışması sağlanacak

Başbakan Binali Yıldırım, taşeron düzenlemesine ilişkin, "Bu statüde çalışan, yüzbinleri ifade edeceğimiz kişilerin, kamuda işçi statüsünde süresiz sözleşmeli olarak çalışmasını öngören bir düzenleme gerçekleşecek." dedi.

Başbakan Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'nda, resmi ziyarette bulunacağı Güney Kore'ye hareketi öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

"Taşeron düzenlemesi"

Başbakan Yıldırım, son aşamaya gelindiği belirtilen taşeron düzenlemesinin ayrıntılarına ilişkin soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Taşeron olarak çalışanların kamuda kadroya alınması, daha doğrusu sürekli çalışan haline getirilmesi yönünde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıkların yaptıkları çalışma tamamlandı. Bu konudaki düzenleme son şeklini aldı. Bu statüde çalışan, yüzbinleri ifade edeceğimiz kişilerin, kamuda işçi statüsünde süresiz sözleşmeli olarak çalışmasını öngören bir düzenleme gerçekleşecek. Bununla ilgili 12 maddeden oluşan düzenlemenin detaylarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız ilgili taraflarla, kamuoyuyla bugün yarın, bu hafta içinde paylaşmış olacak. Muhtemelen yarınki grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuya değinebilir."

Başbakan Yıldırım: Taşeron statüsünde çalışan, yüzbinleri ifade edeceğimiz kişilerin, kamuda işçi statüsünde süresiz sözleşmeli olarak çalışmasını öngören bir düzenleme gerçekleşecek.https://t.co/EIAh4ClJ6B pic.twitter.com/iY8oc6QqyI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 4 Aralık 2017

Kasım ayı enflasyon rakamları

Yıldırım, "Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Beklentilerin üzerinde bir artış oldu. Bu artışın önlenmesi için ne gibi önlemler alınacak?" sorusu üzerine, şu görüşlerini paylaştı:

"Beklediğimizden biraz yüksek geldi. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda yukarı doğru bir kıpırdanma var. Bunun geçici bir durum olduğunu düşünüyoruz. Aralık ayındaki oranın bundan daha düşük olacağını öngörüyoruz. 2018'de fevkalade bir durum olmazsa bu oran daha da düşecek. İki tane temel sebep ön plana çıkıyor burada. Bir tanesi yüksek büyüme olduğu zaman enflasyonun biraz yukarı seviyede olması mümkün. Yüksek büyümeyi hedef aldığınız zaman enflasyon yukarı doğru hareketleniyor. İkincisi, son birkaç ayda küresel finans piyasalarında yaşanan, özellikle de gelişmekte olan ülkeleri yakından etkileyen kur hareketleri ve buradaki dalgalanmalar da kısmen enflasyon oranına etki ediyor. Bütün bunları dikkate aldığımızda önümüzdeki sene hedefimiz enflasyonu olabildiğince, mümkünse tek haneli bir orana düşürmek yönünde olacaktır. Bu yönde de bazı önemli kararlar almış olacağız. Bunların çalışmaları devam ediyor."