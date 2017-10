Başbakan Yıldırım: Taşeron işçilerle ilgili çalışmalar sene sonuna kadar bitecek

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için geldiği Afyonkarahisar’da sona eren toplantının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından kentte yapımı tamamlanan kavşak, köprü ve tünel açılışına katıldı.

Törende konuşan Başbakan Yıldırım, Afyonkarahisar’a yapılan yatırımlardan bahsederek, AK Parti’nin icraatlarının geçmiş dönemde yapılanların kat be kat fazlası olduğunu söyledi.

Yıldırım, “Afyon her zaman AK Parti’ye güçlü destek verdi her seçimde desteğinizi arttırıp AK Parti’ye sahip çıktınız. Yıllar sizin heyecan ve coşkunuzdan hiçbir şey eskitmedi. Yıllar geçti heyecanınız ve desteğiniz daha fazla arttı. Bizde sizin bu desteğinizi karşılıksız bırakmamak için Afyon’da gereken her şeyi yaptık. Afyon’da 2013 yılında sadece 54 km bölünmüş yol vardı bununun üzerine 550 km bölünmüş yol yaptık. Yolları bölüp insanları birleştirip, yakınlaştırdık. Yürekleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürmeyiz. Yüzünüzü güldürüp hayatınız kolaylaştırmak için çalışıyoruz çalışmaya devam ediyoruz. Bolu tüneli 23 yılda yapıldı, bu tüneller 6 ayda yapıldı. AK Parti farkı bu. 6 ayda iki tane tünel. Bu eserlerin toplam maliyeti 212 milyon TL. Afyon’a ve sizlere hayırlı, uğurlu olsun. Afyon’da devam eden bir çok proje var ve inşallah kısa zaman içerisinde bu projeleri bitireceğiz. Yeter ki sizin yüzünüz gülmeye devam etsin, sizin bu heyecanınız böyle devam etsin” diye konuştu.

“Suriye ve Irak’ta yapılmak istenilenler Türkiye’nin gelecekteki hızını kesmeye yönelik”

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’de yapılan eser ve yatırımların kalkınan, büyüyen Türkiye’nin 2023 hedeflerine nasıl ilerlediğini gösterdiğini kaydederek, “Etrafımızda birtakım olaylar oluyor. Suriye ve Irak’ta olanları hep birlikte görüyorsunuz buralarda yapılmak istenilenler Türkiye’nin gelecekteki hızını kesmeye çalışıyorlar ama bunlar bize söker mi? Sökmez” dedi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin çevresinde yaşananların aslında Türkiye’nin hızını kesmek için yapıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Bu eserler bir şeyi gösteriyor ki kalkınan, büyüyen Türkiye’nin 20123 hedeflerine nasıl ilerlediğini gösteriyor. Etrafımızda birtakım olaylar oluyor. Suriye ve Irak’ta olanları hep birlikte görüyorsunuz buralarda yapılmak istenilenler Türkiye’nin gelecekteki hızını kesmeye çalışıyorlar ama bunlar bize söker mi? Sökmez. Bizi iri olacağız, diri olacağız ve birlikte Türkiye olacağız. Tek bayrak, tek devlet, tek millet ilkemiz bu. Son 15 yılda Türkiye adeta çağ atladı, karayolları, havacılık, demiryollarında 15 yılda yapılanlar 80 yılda yapılanların 3-4 katı işi yaptık. 2019 yılında Yüksek Hızlı Tren ile Afyon-Ankara arası 1,5 saat. Hayırlı, uğurlu olsun. İşte eser, işte hizmet. İnsan odur ki bu dünyada bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Allah’a şükür bir çok eserimiz var. O kadar çok ki açılışlarına bile gidemiyoruz. Biz 15 sene süre içerisinde taş üstüne taş koyan, laf laf üstüne laf söyleyenlerden olmadık taş üstüne taş koyanlardan olduk. Sürekli millet hizmet odaklı çalışanlardan olduk.”

Taşeron işçilerine müjde

Başbakan Yıldırım'ın kürsüde konuşma yaptığı esnada kendisini dinleyen kalabalıktan bir vatandaşın “Başbakanım taşeron işçilere ne zaman kadro vereceksiniz” diye bağırması üzerine gülümseyen Başbakan Yıldırım, taşeron işçilerine ''Merak etmeyin bu senenin sonuna kadar çalışmaların hepsi bitecek” diye yanıt verdi. Başbakan’ın bu söylemi alanı dolduranlardan büyük alkış aldı.

Konuşmaların ardından İscehisar Köprü Kavşağı, Karahisar Tüneli ve Bağlantı Yolları, Emirdağ Kavşağı ve Özdilek Kavşağı tesislerin açılış canlı bağlantılar yapılarak toplu bir şekilde kurdele kesimi ile yapıldı.

Gerçekleştirilen törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri katıldı.