Başbakan Yıldırım: Tarımda kullanılan mazotun yarısını biz karşılıyoruz

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İzmir’de esnaf buluşması programında konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Milletvekili seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi aynı gün yapılacak"

Bu seçimin bir hususiyeti var. Bu seçim ilk defa 16 Nisan 2017 halkoylaması sonucu kabul edilen anayasanın yani parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişini öngören sistemin ilk uygulaması olacak. Milletvekili seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimi aynı gün yapılacak. Bir yandan milletvekillerini seçeceğiz, bir yandan da cumhurbaşkanını seçeceğiz.

"Bugüne kadar milletimizin terazisi milim şaşmadı"

Siz ülkeyi kim yönetecek, bizi kim temsil edecek ikisini de aynı anda seçiyorsunuz. Ankara’ya iş bırakmıyorsunuz. Bu demokraside Türkiye’nin yönetim alışkanlığında köklü bir değişiklik anlamına geliyor. Bunun ilk onayını 16 Nisan’da aldık. Bugüne kadar milletimizin terazisi milim şaşmadı.

"Şu ana kadar 2017'ye ait 3 milyar lira mazot desteği yaptık"

Nakliyecilere ÖTV'nin kaldırılması gerçekçi değil. Gelirlerimizin büyük kısmını bu oluşturuyor. Petrol kaynaklı yakıtlardan doğalgaza, elektriğe geçiyoruz. Çeşitlendikçe bir şeyler yapılabilir. Tarımda kullanılan mazotun yarısını biz karşılıyoruz. Şu ana kadar 2017'ye ait 3 milyar lira mazot desteği yaptık.

"Seçimden sonra yapısal reformlar yapacağız"

Yerli paradaki dalgalanmaya karşı tedbirlerimizi alıyoruz. Seçimden sonra yapısal reformlar yapacağız.

"Yatırımların bölgeye kazandırılması için illere teşvik veriyoruz"

Doğu ve Güneydoğu’da Cazibe merkezi kanununu çıkardık. Bu kanunu amacı da şu. Bölgede terör tamamen bitme noktasına geldi. Yatırımların bölgeye kazandırılması için bölgedeki illere teşvik veriyoruz.

"Aramıza kimse nifak tohumları sokamaz"

Türkiye’nin, tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar güçlü olmasına ihtiyacı var. Güney sınırlarımızda bir terör devleti kurulmak isteniyor. Bu çok açık. Bizi hiç kimse bölemez, aramıza kimse nifak tohumları sokamaz, terörün akıl hocalarının oyununa gelmeyin.

Kaynak: TRT haber