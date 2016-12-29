Başbakan Yıldırım, Taçi ile bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile bir araya geldi.
Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, bir saat sürdü.
Başbakan Yıldırım, daha sonra konuk Cumhurbaşkanı Taçi onuruna öğle yemeği verdi.
Başbakan Yıldırım, Kosova Cumhurbaşkanı Taçi ile görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ile bir araya geldi.
Çankaya Köşkü'nde, basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, bir saat sürdü.
Başbakan Yıldırım, daha sonra konuk Cumhurbaşkanı Taçi onuruna öğle yemeği verdi.