Başbakan Yıldırım: Suruç saldırısındaki faillerin PKK sempatizanı olduğu yönünde tespitler var

Başbakan Binali Yıldırım, moderatörlüğünü TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç’un yaptığı, “Başbakan Binali Yıldırım Özel Yayını”nda Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül ve Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’ın sorularını yanıtladı.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Faillerin PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin tespitleri var

-Suruç saldırısıyla ilgili gelen ilk işaretler arkasında bölücü örgütün olduğu yönünde.

-Emniyet, valimiz, kaymakam olayları yatıştırmak için gerekli gayreti gösteriyor. Şu anda kontrol altına alınmış durumda. Faillerin veya zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları var, tespitleri var.

Başbakan Binali Yıldırım: #Suruç'ta faillerin veya zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları var, tespitleri var.https://t.co/KcIIKRivt4 pic.twitter.com/nYwyisr3ZG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

-Suruç'ta böyle bir olayın olmasını tasnif etmiyoruz. Sebebi ne olursa olsun, zorla, kanla seçim kazanılmaz. Seçim demek demokrasi demek, seçim demek insanların iradelerini hür bir şekilde sandığa yansıtması demek.

Başbakan Binali Yıldırım: Suruç'ta böyle bir olayın olmasını tasnif etmiyoruz. Sebebi ne olursa olsun zorla kanla seçim kazanılmaz. https://t.co/KcIIKRivt4 pic.twitter.com/KuFr53KcO1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

Seçim çalışmaları için girdiğimiz bir yerde, belli ki bir hazırlık yapılmış.

Başbakan Binali Yıldırım: Suruç'taki olayda bazı haber ajansları iki taraf birbirini tanıyor diye haberler yapmışlar, böyle bir şey yok. Aramızda husumet olan insanlar söz konusu değil. Seçim çalışmaları için girdiğimiz yerde belli ki hazırlık yapılmış.https://t.co/KcIIKRivt4 pic.twitter.com/zFQ8bDnRHp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

Özellikle Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörü kaynağında yok etme yönünde Türkiye ciddi bir tecrübe kazandı. Bugün Suriye ile aşağı yukarı 250 kilometrelik bir sınırımızı kontrol altına aldık.

Başbakan Binali Yıldırım: Özellikle Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörü kaynağında yok etme yönünde Türkiye ciddi bir tecrübe kazandı. Bugün Suriye ile aşağı yukarı 250 kilometrelik bir sınırımızı kontrol altına aldık.https://t.co/KcIIKRivt4 pic.twitter.com/Fl8eXwBPVE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

ABD'den aldıkları silahlarla hakimiyet kuruyorlar

1365 kilometrelik sınır uzunluğundan bahsediyoruz. Biz önceden de Kuzey Irak'a operasyonlar yapıyorduk, şimdi sahada temizlik yaparak, emniyete alarak bir çalışma yapıyoruz.

ABD, PKK'nın Suriye uzantılarıyla işbirliği yaptı. Biz Amerika'yı defalarca uyardık. Bunun bir yol olmadığını bir devletin bir terör örgütünü yok etmek için başka terör örgütü kullanamayacağını hep söyledik.

Başbakan Binali Yıldırım: ABD, PKK'nın Suriye uzantılarıyla işbirliği yaptı. Biz Amerika'yı defalarca uyardık. Bunun bir yol olmadığını bir devletin bir terör örgütünü yok etmek için başka terör örgütü kullanamayacağını hep söyledik. https://t.co/KcIIKRivt4 pic.twitter.com/V7i8MAeqX5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

Özellikle DEAŞ ile mücadelede ABD'nin PKK uzantılarıyla işbirliği yapıldı. Bunlar milisler falan değil, Suriye'deki iç savaştan Esed'den mağdur olmuş tipler değil, terör örgütünün ta kendisi. Bunlar ABD'den aldıkları silahlarla bölgede terör hakimiyeti kuruyorlar, halka zulmediyorlar. Silahların toplanması yolunda ciddi bir gayret yok.

Sınırlarımızın güneyinde terör devletine müsaade etmeyiz.

PKK ile mücadelede İran işbirliğine hazır

Kandil operasyonu Türkiye'nin güvenlik meselesidir. Operasyonlar seçime endeksli değildir. PKK ile mücadelede İran bizimle işbirliğine hazır.

Biz gerek FETÖ, gerek PKK, Türkiye'nin bekası meselesi olarak görüyoruz. Terörün komşu ülkelerde ülkeyi yok ettiğini gözümüzle görüyoruz. Terör, hala Türkiye'nin önemli bir gündem maddesi. Muhalafetin cumhurbaşkanı adayları, terörle mücadele konusunda önemli bir söylem ortaya koymuyorlar. Bu memleket meselesi dediğiniz zaman birileri desteğini mi çekecek böyle bir endişeniz mi var?

Başbakan Binali Yıldırım: Biz gerek FETÖ, PKK gerek PYD, DEAŞ'ı Türkiye'nin beka meselesi olarak görüyoruz. Ülkeyi yönetmeye talip olan adayların, siyasi partilerin bazılarının terörü hiç gündemine almıyor olmasını normal karşılayabilir miyiz? https://t.co/KcIIKRivt4 pic.twitter.com/pMSsFAIS9S — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

CHP ile HDP arasında işbirliği var

Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek ne oluyor. Ciddiyetsizlik diz boyu gidiyor. CHP ile HDP arasında işbirliği var. Öyle bir şey olmasa teröre ve terör destekçilerine karşı aslanlar gibi çıkıp bağıran çağıran kaç tane parti var, Milli İttifak dışında var mı? Bu konunun vazgeçilmez bir beka meselesi olduğunu biliyoruz. Türkiye üzerinde emperyal bir oyun var, güney sınırımızda. Bu plan terör devleti kurarak Türkiye'yi terbiye etme planıdır, pasifize etme planıdır.

Kürt vatandaşlarımız üzerinden oynanan oyuna dur diyeceğiz

Kürt vatandaşlarımız üzerinden oynanan oyuna dur diyeceğiz. Kürtlerin en büyük sorunu PKK'dır. Çözüm bu PKK terör örgütünü bitirmektir. Aramıza husumet sokan bunlardır. Türk'ü de Kürdü de gözünü kırpmadan öldüren bunlardır. Bunların üst aklı dışardadır, bellidir.

Hiçbir siyasi oluşum, siyasi parti terör örgütünün emrine giremez, anayasaya karşı açıkça bir faaliyet içinde olamaz.

15 gündür Doğu'da Güneydoğudaydım, vatandaşlarımız büyük özgüven kazanmış. Bir daha terörün baskısını, zulmünü yaşamak istemiyorlar. Yüksekova'da Selahaddiin Eyyubi Havalimanını yaparken 99 kere şantiyemiz basıldı. Ne propaganda yaptılar Kürtleri öldürmek için yapıldı diye. İlk uçağa binenler de HDP milletvekilleriydi.

Başbakan Binali Yıldırım: Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nı yaparken doksandokuz kere şantiyemiz basıldı. Çalışanlar kaçırıldı, makinalar yakıldı. Havalimanı yapıldıktan sonra da en önce HDP'li milletvekilleri uçakla geldi.https://t.co/KcIIKRivt4 pic.twitter.com/xFI87yQlK6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

Seçime gireceğiz Recep Tayyip Erdoğan'ı milletimizin desteğiyle seçeceğiz, başarıyla tamamlayacağız. Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilecek. Parlamento Cumhurbaşkanı ile ters kompozisyonda olmaz.

Adil Öksüz'ün iadesiyle ilgili Alman hükümetine resmi müraacatta bulunduk

Adil Öksüz 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin önemli isimlerinden biri. Ne yazık ki o kargaşada FETÖ elemanları sayesinde yurt dışına kaçışı sağlandı. Zaman kaybetmeden kendisinin iade edilmesiyle ilgili Alman hükümetine resmi müraacatta bulunduk, henüz cevap gelmedi, bu olabilir anlamına geliyor. Bu konuda Alman makamlarıyla Adalet Bakanlığımızın teması devam ediyor, bu işin peşindeyiz. ABD'de Adil Öksüz'ün yakınları ABD Bayrağı öpüyorlarmış, bunları ABD bayrağı da hiçbir şey de kurtaramaz. Eninde sonunda hesap verecekler, dünya onlara dar gelecek. FBI'ın yaptığı soruşturma FETÖ terör örgütünün ABD'de yaptığı kara para aklama işlemleriyle ilgili, Türkiye'den hayır için nasıl oraya hortumlandığı tespit edildi. Biz bunların sorulşturulmasını, teröre para aktarıldığını bildirdik, onlardan dolayı bu soruşturma yapılıyor.

FETÖ'nün Türkiye'de AK Parti'yi desteklemediği kesin, onların kıblesi yok.

Başbakan Binali Yıldırım: Gerek CHP'nin adayı gerek diğer adaylar malesef meydanlarda terörle mücadele konusunda kararlı bir söylem ortaya koyamıyorlar.https://t.co/KcIIKRivt4 pic.twitter.com/j9bWBvbm1R — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı adayları teröre değinmiyorsa, es geçiyorsa bunun normal karşılanmasını kimse beklemesin. Gerek CHP'nin adayı gerek diğer adaylar malesef meydanlarda terörle mücadele konusunda kararlı bir söylem ortaya koyamıyorlar. Biz PKK karşıyız desinler, ben bunu HDP'den beklemem, HDP PKK'nın tamamen esareti olan bir partidir. Bir etnik siyasetle ayakta kalmaya çalışıyor. Adı terör örgütüyle anılmayacak, bu yasamıza aykırı, devlet geleneklerimize aykırı. Bu çıkmaz yol, yine hukuki sorunlarla baş başa kalacaklar. Millet buna müsaade etmez.

Büyümenin sürdürülebilir olması için kapsamlı çalışmalarımız var

Bildiğiniz gibi büyümeyi geçen sene 7.4 ile kapattık. Fevkalade memnuniyet verici bir durum, bu yılın ilk dört ayı da böyle geldi. Büyümeden hoşnut olmayanlar kalitesini sorguluyorlar, sanal olduğunu söylüyorlar. Mazeret çok, G20'nin 1 numarası, OECD'nin 2 numarası olmuşssun. Kusur bulmaya gerek yok, şunları da göz ardı edemeyiz. Uzun vadeli yatırımcılar için istikrar önemli, büyümenin sürdürülebilir olması önemli. Bizim yoğunlaşacağımız büyümenin sürdürülebilir hale gelmesi, Merkez Bankası'nın da bundan sonra en önemli işi bu olmalı. Bunlarla ilgili kapsamlı çalışmalarımız var, bunları hayata geçireceğiz. Özellikle büyümede piyasalar büyümeyi algılayamıyor deniyor. Geçmiş dönem rakamlarına baktığımız zaman Türkiye'de 15 yıl önce 90 bin otomobil satılırken şimdi 755 bin otomobil satılıyor, 9 milyon vatandaşımız tatile gidiyor, örnekleri çoğaltmak mümkün. bu neyi gösteriyor, büyümenin olduğunu gösteriyor. Bugünün Türkiyesi 15 yılın Türkiyesiyle aynı mı?

Başbakan Binali Yıldırım: Büyüme bildiğiniz gibi geçen sene 7,4 ile kapattık. Bu senenin ilk dört ayı da aynı şekilde geldi. Büyüme olunca bundan hoşnut olmayanlar büyümenin sanal olduğunu söylüyorlar. Bunun keyfini yaşamak varken kusur bulmaya lüzum yok.https://t.co/KcIIKRivt4 pic.twitter.com/Wh3tgVZ1BW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

Yerlileştirme ve millileştirme çalışmaları artırılacak.

Şu anda birçok alanda Türkiye atılım yapıyor. Türkiye son 15 yılda hem patent sayısı bakımından hem de yeniklikçi inovasyonlar bakımından önemli mesafeler aldı.

Özellikle gençlere yönelik ciddi potansiyel var, maalesef alçak terör örgütü gençlerimizin hayallerini yok etti, artık terörden de büyük vadede kurtulduğumuz için gençlere yönelik projelere ağırlık veriyoruz.

G7 Zirvesi yaptılar, ABD'ye karşı bir sonuca varamadılar.

Biz küresel kaynak kullanarak büyüyen bir ülkeyiz. Son 1 yıldan beri petrol fiyatında düzenli bir artış geliyor. Bizim döviz dengemizi, cari açığımızı bozan bir durum. Bu da bizim elimizde değil. Bizim kamu borç yükümüz benzer ülkelere göre çok iyi. Toplam borç yükünde de diğer ülkelere göre iyi durumdayız. 15 Temmuz'dan sonra özellikle OHAL'in devreye girmesiyle beraber değerlendirme kuruluşları 2016'da büyüme tahminlerini düşürdüler ve olumsuz bir tablo ortaya koydular, onların dediği çıkmadı, 3.2 ile büyümeyi kapattık. Bu yatırımcıları da olumsuz etkiliyor, yaptığımız tedbirlerle 7.4 büyümeye geldik, daha o rakamlar gelmeden bir tık bir tık artırmaya başladılar. Bunlar en son seçim kararı alındıktan sonra Türkiye'yi izlemeye aldık dediler, bu masum bir şey değil. Türkiye piyasaları üzerinde soru işareti oluşturmaya çalıştılar. Hükümet bedel ödesin istiyorlar, aldığımız tedbirlerle onun da üstesinden geldik.

Biz son 10 senede Avrupa Birliği'nin sağladığı istihdamın daha fazlasını Türkiye'de sağlamışız, 8 milyon vatandaşımıza iş bulmuşuz.

Başbakan Binali Yıldırım: Biz son 10 senede Avrupa Birliği'nin sağladığı istihdamın daha fazlasını Türkiye'de sağlamışız. 8 milyon vatandaşımıza iş bulduk.https://t.co/KcIIKRivt4 pic.twitter.com/pUKNbZd020 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

OHAL konusunda sayın Cumhurbaşkanımız zaten çok net ifade etti. Yeni dönemde Temmuz'dan sonra OHAL'in tekrar uzatılmasını beklemiyorum.

Başbakan Binali Yıldırım: OHAL konusunda sayın Cumhurbaşkanımız zaten çok net ifade etti. Yeni dönemde tekrar uzatılmayacağını düşünüyorum.https://t.co/KcIIKRivt4 pic.twitter.com/4EVzwmGLzE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

Sadece bizim paramız dolar karşısında zayıflamadı, birçok ülkede oldu. Dışımızdaki şartlardan kaynaklı bir durum var, ne yaparsak yapalım düzelteceğimiz bir durum değil, kurla ilgili 8 olsun 10 olsun, muhalefetin arzusu bu, seçimde biz bundan avanta sağlayalım, beklentileri bu.

Biz her türlü iç dış odaklara karşı mücadele ederek geliyoruz. Biz kendi gücümüzde üstesinden geliyoruz. Ekonomiyle ilgili işlerden muhalefete ekmek çıkmaz. Algı yönetimi konusunda Allah selamet versin, siyasi rakiplerimiz çok da destek olmuyor.

Emeklilere ikramiye konusunda biraz geç kaldık.

İmar barışı toplumda büyük karşılık gördü.

Bu ipe sapa gelmeyen vaatlerin işe yaramadığını 7 Haziran'da gördük. Ne oldu o vaatleri diyenler şimdi ortada yok.

24 Haziran seçim sonucuna ilişkin zerre kadar endişem yok.

Savunma ihyacımızı belki orta belki uzun vadede tam olarak sağlayacağız.

F-35'lerin teslimi konusunda şu anda program işliyor. Bizim kendi tedbirlerimizi almamız lazım.

S-400'leri gündeme getirmek iyi niyetli değil.

ABD ile FETÖ konusunda anlaşamıyoruz, bu meseleyi bir şekilde çözmemiz lazım. ABD'nin net bir tutumunu bekliyoruz, öncelikle bu konu halledilmeli. Münbiç'te başlatılan süreç daha ileri bir noktaya getirilir.

Başbakan Binali Yıldırım: Ümit ederim Münbiç'te başlatılan süreç daha da ileri bir noktaya gelir, hem NATO çerçevesinde hem ikili ilişkilerimizde müspet adımlar olur. ABD ile ilişkilerimizi zedeleyen Zarrab, Hakan Atilla davası olmuştur. https://t.co/KcIIKRivt4 pic.twitter.com/Ja8a9u8cIh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

Avusturya'nın yaptığı orta ve uzun vadede Avrupa Birliği'ni zehirleyen bir durumdur. Avrupa Birliği'nde radikal, ırkçı akımların, İslam düşmanlığının gelişmesi Avrupa'nın en büyük güvenlik sorunu haline gelir.

Başbakan Binali Yıldırım: Avusturya'nın yaptığı orta ve uzun vadede Avrupa Birliği'ni zehirleyen bir durumdur. Avrupa Birliği'nde radikal, ırkçı akımların, İslam düşmanlığının gelişmesi Avrupa'nın en büyük güvenlik sorunu haline gelir. https://t.co/KcIIKRivt4 pic.twitter.com/qiS4kwrK9g — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

Yeni sistemle ilgili Anayasa değişikliğinden sonra, uyum yasaları var. Biz Meclis kapanmadan önce bir yetki yasası çıkardık, tamamen bundan sonra yapılacak uyumla ilgili hususları düzenliyor. Meclis'in bize verdiği yetki var. Bu seçim sonuçları belli olup, seçilen cumhrbaşkanı göreve başlamadan önce bu kararları Resmi Gazete'de yayınlayacağız, sorunsuz bir geçişi yapmış olacağız.

Yeni düzenleme bakanlıklar arasındaki yetki çakışmasını ortadan kaldırıyor.

Bedelli askerlik

Bu konuda çokça açıklama yaptık, bizim bu konuda bakışımız çok net. 5 milyondan fazla askerlik çağına gelmiş genç var. Kimisi 30 yaşında kimisi 20 yaşında ama sorunlu. Yılda 350 bin genç asker olabiliyor. İşin adını bedelli koymak da yanlış. Öyle bir çalışma yapıyoruz ki bu mesele artık konuşulmasın. Yeni hükümet bu konuyu öncelikli olarak ele alacak, sorunun kaynağı ve büyüklüğü belli, tarafların görüşleri alınmak suretiyle kalıcı bir düzenlemeye gidilecek. Toplumsal beklenti görülmüş vaziyette.

Kaynak: TRT Haber