Başbakan Yıldırım: Suruç saldırısı tesadüfen gelişen bir olay değil

Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa Suruç'ta dün AK Parti'lilere yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili, "Tabiiki adli yönden olay bütün boyutlarıyla araştırılacak, tesadüfen gelişen bir olay olduğu izlenimini vermiyor. Olaya karışanlardan PKK, KCK sicilleri emniyette mevcut, sonunda mesele gün yüzüne çıkacaktır. Suruç'ta yaşayan vatandaşlardan isteğimiz hassas günlerde tahriklere asla itibar etmemeli, sabırla hareket etmeleri yönündedir. Vatandaşlarımız tedirgin olmasın, devlet tüm gücüyle örgüte karşı burada mevcut olacaktı, bu tip olaylara meydan vermeyecektir. Şuanda zaten bilgi alacağım Kaymakamlıktan, bulgular, tespitler var." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım: Suruç saldırısı tesadüfen gelişen bir olay olduğu izlenimi vermiyor.https://t.co/gq5nmEFAYq pic.twitter.com/KvRG7GBKB9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Haziran 2018

Kaynak: TRT Haber