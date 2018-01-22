  • 22 OCAK 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.804
    EURO 4.658
  • BIST 116382.63
    ALTIN 162.805
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım: Şu ana kadar asker kaybımız yoktur

Başbakan Yıldırım: Şu ana kadar asker kaybımız yoktur

Başbakan Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Şu ana kadar asker kaybımız yok" dedi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen Yıldırım ve Kılıçdaroğlu görüşmesi 50 dakika sürdü. 

Görüşmenin ardından Yıldırım ile Kılıçdaroğlu basın açıklaması yaptı.

"Şu ana kadar asker kaybımız yok"

Başbakan Yıldırım, CHP'nin Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek verdiğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, "Şu ana kadar asker kaybımız yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kahraman ordumuzun görevini başarıyla yerine getirmesini arzuluyoruz, Allah onların yardımcıları olsun en büyük dileğimiz bu." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER