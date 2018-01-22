Başbakan Yıldırım: Şu ana kadar asker kaybımız yoktur

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen Yıldırım ve Kılıçdaroğlu görüşmesi 50 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından Yıldırım ile Kılıçdaroğlu basın açıklaması yaptı.

"Şu ana kadar asker kaybımız yok"

Başbakan Yıldırım, CHP'nin Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'na tam destek verdiğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, "Şu ana kadar asker kaybımız yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kahraman ordumuzun görevini başarıyla yerine getirmesini arzuluyoruz, Allah onların yardımcıları olsun en büyük dileğimiz bu." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber