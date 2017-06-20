Başbakan Yıldırım: Soydaşlarımızın derdi bizim derdimiz

Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan'ın Gümülcine kenti yakınlarındaki Kurcalı köyünde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı iftarda Batı Trakyalı Türklerle bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, mübarek ramazan ayında iftar vesileyle Batı Trakya Türkleri ile bir araya gelmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

Yunanistan ve Türkiye'nin birlikte yapacağı çok şey bulunduğuna işaret eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Yunanistan ve Türkiye, iki komşu ülke. Birlikte yapacağımız çok şey var. Bu ilişkilerin geliştirilmesinin en önemli çıkış noktası da siz soydaşlarımız. Siz Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Onun için değerli soydaşlarımız sizlerin buradaki mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Sizlerin derdi, bizim derdimiz."

"Çalışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Yunanistan ile diyalog süreci 1999'da başladığını hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"O günden bugüne ilişkilerimizde önemli gelişmeler oldu. Ticaret, ekonomi, turizm, ulaştırma alanında iş birlikleri gelişti. Bu dönemin en büyük kazanımlarından biri de diyalog sürecinin bir alternatifinin olmadığı ve sorunların zaman içinde çözümünün ilişkilerin gelişmesine bağlı olduğunu bize göstermesidir. Yunanistan ile aramızdaki sorunları görüşmeler yoluyla çözme ve ilişkilerimizi olumlu gündem temelinde ilerletme çalışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

"Çabalarınızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Ramazan ayının, birlik, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şartlar ne kadar zor olursa olsun, ne kadar olumsuzluklar mevcut olursa olsun hep birlik, beraberlik içinde hareket etmek durumundayız. Tabii ki dünyada yaşanan ekonomik krizden, bu bölgede yaşanan ekonomik krizden sizlerin de etkilendiğini biliyoruz ancak soydaş girişimcilerimizin de kendi bölgelerinde kalkınmaya, istihdama katkı sağlayacak projeler geliştirmesi önem taşıyor. Tütün, pamuk, hayvancılık gibi geleneksel tarım ürünlerinin yanı sıra katma değer oluşturacak, soydaş toplumun ufkunu genişletecek çeşitli projeler için gayret gösterilmesi şüphesiz çok büyük yarar sağlayacak. Türkiye olarak bizler bu türlü çabalarınızın yanında olmaya, katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Amanitidis'i kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım daha sonra, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Amanitidis'i kabul etti.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Kozlukebir köyünde Yannis Amanitidis ile görüştü.