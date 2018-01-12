Başbakan Yıldırım: Doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemesidir

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Anayasa Mahkemesi'nin kararı

- Doğru kararı verecek olan birinci derece mahkemesidir. FETÖ ile mücadelenin zaafa uğramasına sebep olacak kararlar alınmamalı. Daha duruşması yapılıp, son kararı verilmiş bir dava da değildir. O bakımdan acele yorum yapmak mahkemeye de haksızlık olur ve davaya da bir anlamda gölge düşürür. O bakımdan takip edeceğiz.

İttifak komisyonu

- Görüşülen husus çok açıktır. MHP'nin Sayın Genel Başkanının daha önce kamuoyuna da net bir şekilde açıkladığı gibi 2019'daki seçimde aday çıkarmayacaklarını, ittifak olursa da olmazsa da Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını destekleyeceğini ifade ettiler. Biz de AK Parti olarak ittifaka olumlu bakıyoruz. Bir partinin listesinden seçime girmek değil, seçime birlikte gitmeye yönelik düzenlemeye sıcak bakıyoruz. Komisyonun görevi de bunun detaylarını çalışmak ve önümüze getirmektir. Bunun dışında başka bir gündem yoktur.

Esed rejiminin İdlib'teki saldırıları

- Suriye'de kalıcı barışın sağlanması için başta Türkiye olmak üzere Rusya ve İran inisiyatif aldı ve başarı kaydedildi. Birlikte çalıştığımız ülkelerle bu hususu görüşüyoruz bunun doğuracağı vahim sonuçların oluşmaması için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. İdlib'te saldırıların artması yeni mağduriyetlere sebep olacaktır. Suriye'nin barış sürecini kesintiye uğratmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Rusya ve İran'ın bu konuda daha fazla telkinde bulunması zorunlu hale gelmiştir.

İçişleri Bakanlığı'nın soruşturması

- Halkın ne zaman hareket edeceği 15 Temmuz'da belli olmuştur. Ülke tehdit altındaysa halk zaten durumdan vazife çıkarıyor ve gereğini yapıyor. Tarhi kitaplarında büyük harflerle yerini alacaktır. Bunun dışında bir takım oluşumların bizden müsamaha görmesi asla ve asla mümkün değildir.

ABD'nin seyahat uyarısı

- Bunlar güzel şeyler değil. Yani Türkiye güvenli ülke değil, algısı oluşturma hem haksızlıktır hem de ABD Türkiye ilişkilerine olumlu katkısı olmaz. Ankara ve İstanbul, Washington ve NewYork'tan daha güvenlidir. Küresel terör sınır tanımıyor. Oralarda terör hadisesi olmuyor mu oluyor. Ümit ederiz ki hiçbir yerde terör olmaz, masum insanların hayatına mal olmaz. Bunun için küresel teröre karşı daha fazla dayanışma, birlik gerekir.

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