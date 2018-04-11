Başbakan Yıldırım: Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar

Başbakan Binali Yıldırım, WOW Hotel Kongre Merkezi'nde "21. Avrasya Ekonomi Zirvesi"nde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Türkiye'nin emperyal hedefleri hiç olmadı, bundan sonra da olmaz"

Bugün Balkanlar'da barışın, güvenin, istikrarın sürüdürülebilir hale gelmesi için hepimizin üzerine büyük görevler düşüyor çünkü Orta Doğu'da zaten yeterince sorun var. Başka bölgelere de bu sorunun yayılmasının önüne mutlaka geçmemiz gerekiyor. Türkiye, Balkanlar'da bu anlayışla hareket ediyor. Türkiye'nin emperyal hedefleri hiç olmadı, bundan sonra da olmaz. Türkiye gittiği yere iyilik için, dostluk için, barış için gider.

"Müttefiklerimizden empati bekliyoruz"

Dost ve müttefiklerimizden biz daha çok empati bekliyoruz. Bölgede yaptığımız bu fedakarlığın, bu büyük bedel ödemenin karşılığı bu olmamalıdır.

"Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar"

Özellikle ellerinde büyük güç bulunan ülkeler, BM'nin daimi temsilcileri, bugünlerde çok daha büyük sorumluluk altındalar. Yaptıkları ne? Tweet atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. Kardeşim dünyanın, bölgenin geleceğin sizin karşılıklı atışmanıza milyonlarca insanın yok olmasına seyirci mi kalacak? Efendim 'Benim daha iyi füzem var.' Yok öbürü diyor 'benim daha iyi füzem var. Gönder bakalım. Göndermezsen şöyle olur.' Sokak kavgası. Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar. Ama sonucu kim ödüyor? Bedeli kim ödüyor? Sivil insanlar ödüyor.

Başbakan Yıldırım'dan Trump'ın tweetine ilk tepki: Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar, bedelini sivil insanlar ödüyor.https://t.co/G9tzWD8pvk pic.twitter.com/QCzOF3Igyv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Nisan 2018

"Zaman, bölgede yaraları sarma zamanıdır"

Zaman, rekabet zamanı değildir. Zaman, bölgede yaraları sarma zamanıdır, bir araya gelme, 'Sen daha güçlüsün, ben daha güçlüyüm' kavgasını bir kenara bırakma zamanıdır. El ele vererek gerçekten Suriye'nin de Irak'ın da toprak bütünlüğünü sağlayarak terör örgütleriyle çifte standart yapmadan, terör örgütleri arasında sıralama yapmadan topyekün mücadele zamanıdır. Biz Türkiye olarak bunu yapıyoruz. Başından beri bunu yapıyoruz ama bunun da başarılabileceğini gösterdik. Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'de gösterdik. Çok açık, kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok. Ama başkalarının da bizim toprağımıza göz koymasına asla müsamaha göstermeyiz. Her ülkenin aynı hassasiyeti var.

"Kararında büyüme devam edecek"

2017'de olduğu gibi 2018'de de büyümeyi sürdürülebilir şekilde devam ettireceğiz. Kararında büyüme devam edecek.

"Enflasyonun yükselmemesi için tedbirler alıyoruz"

Enflasyonla mücadelede hiçbir rehavet yok. Enflasyonla mücadele önemli çünkü bu, yatırımcının karanını da etkiliyor, vatandaşın ekonomisini de etkiliyor, Dolayısıyla burada dikkatimiz üzerinde olacak. Enflasyonun yükselmemesi için alınması gereken anlık tedbirler, orta-uzun vadeli tedbirler alıyoruz, almaya devam edeceğiz.

"Hem geçici olacak hem de sınırlı olacak"

Faizler ve kur konusu; bunların konjonktürel gelişmelerle ilgili olduğunu biliyoruz çünkü göstergeler, bu durumu doğrulamıyor, göstergelerimiz başka bir şey söylüyor. Bu ayrışma tamamen küresel şartlardan ve bölgemizdeki jeopolitik risklerin etkisiyle oluyor. Bir tedirginlik oluyor insanlarda, 'savaş mı olacak, oldu mu, Amerika Rusya tehdit ediyor birbirlerini'...Bunların getirdiği, geçici yaşanan dalgalanmalardır. Bunun etkileri de sınırlı olacaktır, hem geçici olacak hem de sınırlı olacak. Gereken tedbirler tabii ki alınacak.