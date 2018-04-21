Başbakan Yıldırım: Siyasi sistemimizi daha güçlü yapacak yeni bir adımı atıyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Ankara İl Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

15 Temmuz destanının merkezi Ankara'nın ilçelerini köylerini yiğit insanlarını muhabbetle selamlıyorum.

Buradan ülkemizin selameti için sınır boylarında Afrin'de, El Bab'da, Kuzey Irak'ta dünyanın dört bir yanında bulunan kahraman Mehmetçiğimizi, polislerimizi muhabbetle selamlıyor hepsinin alnından öpüyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize hayırlı güzel ömürler diliyorum.

Bugün Cumhuriyetimizin, demokrasimizin kalbinin attığı yerde Ankara'dayız. Ankara'nın gençleriyle beraberiz. AK Parti iktidarı olarak 16 yıldır Ankara'ya çok büyük dönüşümü, değişimi yaşattık. Eski Ankara'yı bilenler bilir. Bugün bir başka güzel başşehrimiz var. Ankara'yı turizmden sağlığa, ulaşımdan kentleşmeye varıncaya kadar hayata geçirdiğimiz birçok projelerle marka şehir haline getirdik. Dünyanın sayılı güzel başşehirlerinden biri yaptık. Ankaralılar artık dünyanın önemli başşehirlerinden birinde yaşadığını iyi biliyor ve bununla da gurur duyuyor. Ankara'ya Ankaralılara yakışanı hep beraber gerçekleştirdik.

Başbakan Binali Yıldırım: Cumhur ittifakı demek tek bayrak, tek vatan, tek millet ve her türlü bölücülüğe, ayrımcılığa karşı bir olmak birlikte Türkiye olmak demektir.https://t.co/q9MiwDx2JQ pic.twitter.com/4Us2E2V2XX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Nisan 2018

"24 Haziran'da yeni bir zafere hazır mısınız?"

Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği seçim kararı biliyorsunuz dün Meclis'te onaylandı kesinleşti. Hayırlı uğurlu olsun. Memleketimiz için milletimiz için. AK kadrolar, AK gençler hepimiz yeni hedeflerin gerçeğe dönüşmesi için sabırsızlandığınızı biliyorum. Büyük zafere 24 Haziran'a hazır mısınız? 24 Haziran'da yeni bir zafere hazır mısınız gençler? Ankara'yı sokak sokak, ev ev arşınlamaya var mısınız? AK Parti olarak her seçimden milletimizin desteği ile yüzümüzün akıyla çıktık. İnşallah 24 Haziran'da da aynısı olacak. Bu başarının arkasında sizlerin inancı heyecanı alın teri, akıl teri var. Bu hareket enerjisini gençlerden alıyor. 15 Temmuz'da gençler hainlere, alçaklara Ankara'yı dar eden al yıldızlı bayrağı indirtmeyen, ezanları dindirtmeyen gençler siz siniz. Siz 15 Temmuz'un gerçek kahramanlarısınız.

Başbakan Binali Yıldırım: 15 Temmuz'da gençlerimiz alçaklara, hainlere geçit vermedi. Sizler o gecenin gerçek kahramanlarısınız, hainlere diz çöktürdünüz.https://t.co/q9MiwDx2JQ pic.twitter.com/m1LRQuw8hK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Nisan 2018

Bu gençlik, bu bilinç bu dava aşkı bizde olduğu müddetçe bizim sırtımızı kimse yere getiremez. Sizler bu kutlu davanın bu aziz milletin geleceğisiniz. Bu dava bugünlere sizlerin gayretiyle geldi. Biz gençlerimizin fikirlerine projelerine enerjisine hep güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz. Siz ne kadar güçlü olursanız ülke de o kadar güçlü oluyor. Bu kutlu yürüyüşte başından beri sizlerle yol arkadaşı olmaktan, omuz omuza olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye'yi 2023 hedeflerine hep beraber taşıyacağız. 2023, 2053, 2071 vizyonuna hazır mısınız? Türkiye'yi bu hedeflere taşıyacak olan sizlersiniz. Geleceğin Türkiye'sine yön verecek kadrolar AK gençler, AK kadınlar, AK yol arkadaşlarımızdır. Bu davayı devralmaya hazır mısınız? Millet sevdanız bu ülkeye millet aşkınız hiç eksilmesin.

"16 Nisan'da halkımız tarihi bir karar verdi"

16 Nisan Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktasıdır. Halk oylaması ile milletimiz tarihi bir karar vermiştir. Türkiye'yi geleceğe taşıma yönünde yetersizliği artık tescil olan parlamenter sistemi terk etmiş ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hayata geçirmiştir. Bu kararı veren aziz milletimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan da büyük bahtiyarlık duyuyoruz.

"Vesayet odaklarına amansız bir mücadele verdik"

Millet her türlü vesayeti bertaraf ederek demokrasiyi güvence altına almıştır. Yönetimde istikrar, ekonomide istikrar demiştir. Parlamenter sistemde vesayet çevreleri her zaman iktidara ortak olmaya gayret ettiler. Milli iradeyi sürekli baskı altında tutmaya çalıştılar. Bazen darbe ile doğrudan, bazen dolaylı olarak müdahalede bulundular. Sürekli siyaseti iktidarı itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Bir gecede milletin devletin ekonomisini batırdılar yok ettiler. Vatandaşlarımız arasına ayrılık tohumları ektiler. Milletin hukukunu hiçe saydılar. Ancak 16 yıldır AK Parti olarak bir yandan milletimiz için ülkemiz için liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet ederken bir Türkiye'yi üç Türkiye yaparken, Türkiye'yi üç kat büyütürken diğer yandan da vesayet odaklarıyla amansız bir mücadele verdik.

"Milli iradenin mutlak hakimiyetinden geriye dönüş yoktur"

Parti kapatma AK Parti'yi kapatmaya kalktılar, e-muhtıra verdiler. Yargı darbesi yapmaya kalktılar en nihayet 15 Temmuz vuruşlarını yapmak istediler ama milletin adamı halkın iktidarı ve milletin kendisi bu alçaklara hak ettiği dersi o gece hep beraber verdik. Ülkemizi kurtardık. Darbecilere geçit vermedik. Milletin emanetine sahip çıktık. Gerektiğinde canımızı ortaya koyduk. Bu ay yıldızlı bayrağı indirtmedik. Hainler kaybetti Türkiye kazandı. Bu millet 16 yıldır zorlu mücadelelerle elde ettiğimiz bu kazanımları korumakta kararlıdır. AK kadrolar aynı şekilde kararlıdır. Artık kesintisiz demokrasiden hukuk devletinden Milli iradenin mutlak hakimiyetinden geriye dönüş yoktur. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimizden bizi döndürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

"Yenikapı ruhu hayata geçti"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle siyasi sistemizi daha güçlü yapacak yeni bir adımı atıyoruz. Demokratik ve hukuk devletine bağlı denge denetleme sistemiyle güçlü meclis, güçlü icra içeren bu değişikliği inşallah 24 Haziran'da hayata geçireceğiz. 15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra Yenikapı'da milyonlar bir araya geldi ve Yenikapı ruhu hayata geçti.

"Ankara'yı hızlı trenin de başkenti haline getirdik"

Ankara'ya AK Parti döneminde yapılan hizmetleri say say bitmez. 15 yıl boyunca Ankara'yı birçok hizmetle buluşturduk. Ankara'nın eksik kalan projelerini bir bir hayata geçirdik. Ankara'yı Türkiye'nin başkenti yanı sıra hızlı treninde başkenti haline getirdik. Ankara'yı yolların, medeniyetlerin buluştuğu bir dünya şehri haline getirdik. Geçen hafta Kayaş-Sincan arasında çok modern bir raylı sistemi Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Başkentray'ı hizmete aldık.

"Esenboğa Havalimanı'na metro yapacağız"

Esenboğa Havalimanı'nın eski halini bilirsiniz. Köy meydanı gibiydi. Şimdi dünyanın en büyük terminallerinden birisi orada. Kuzey Ankara'nın o imarsız kaçak yapılaşması varoşlarının eski halini biliyorsunuz. Esenboğa'dan Ankara'ya gelenler hayal kırıklığı yaşarlardı. Şimdi Havalimanı'ndan şehre gelenler modern Türkiye'nin başkentin güzellikleriyle karşılaşıyorlar. Esenboğa Havalimanı'na metro yapacağız. Çubuk'a kadar da metroyu uzatacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Ankara'yı hızlı trenle Eskişehir'e, Sakarya'ya, Kocaeli'ne ve İstanbul'a, Konya'ya bağladık. Ankara'yı şimdi Karaman'la, Sivas'la, Yozgat'la, Bursa ile hızlı trenle bağlıyoruz.

Kaynak: TRT Haber