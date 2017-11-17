Başbakan Yıldırım, Şırnak'ta halka hitap ediyor

Başbakan Yıldırım, Şırnak Valiliği'ni ziyaretinin ardından, geçen yıl çıkan çatışmalarda teröristler tarafından tahrip edilen Geylani Cami'nin açılışında konuşuyor.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

- Teröristleri, alçakları, perişan ettiniz, yerle bir ettiniz. Dediniz ki biz bir milletiz ve bu ülkede biz bir olacağız. Beraber olacağız kardeş olacağız birlikte Türkiye olacağız dediniz.

- Şırnak’ta az önce valimizde söyledi. 27 cami yıktılar. 70 tane camiyi hasarlı hale getirdiler.

- Müslümanın mabedi yıkılırmı? Bizim dinimizde bu varmı bunların dinide yok bunlar bırakın cami yıkmayı alçak pkk masum insanları askeri poliis koruyucu önüne gelen herkesi gözünü kırpmadan öldürüyor.

- Bunlar talimat aldıkları efendilerinin dediğini yapıyor. Artık bitti. Artık zarar veremeycekler bundan emin olun. Yeterki biz ülkemize sahip çıkalım beraber birlikte önümüzde çok güzel günlerimiz olacak

-Cizre'den Şırnağa gelen Şırnağa birleşen 4 tünelli yoluda önümüzdeki sene açıyoruz. Terör örgütünün bütün engellemelerine rağmen inatla bir murattır dedik ve inşallah bitiriyoruz. Cudi'den doğru Cizre'ye ineceksiniz.