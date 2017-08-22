  • 22 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 28º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.5
    EURO 4.114
  • BIST 108510.63
    ALTIN 144.713
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım Singapurlu yatırımcılarla bir araya geldi

Başbakan Yıldırım Singapurlu yatırımcılarla bir araya geldi

Başbakan Yıldırım, Singapur'da varlıkları 550 milyar doları bulan firmaların temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda Türkiye'deki yatırım imkanlarını anlattı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırım Singapurlu yatırımcılarla bir araya geldi

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, Singapur'daki temaslarının son gününde, Ritz Carlton Millenia Otel'de, Singapurlu yatırımcılarla bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Yıldırım, varlıkları 550 milyar doları bulan yatırımcılara Türkiye'deki yatırım imkanlarını anlattı.

Toplantıda, Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Recep Akdağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de hazır bulundu. 

Etiketler: Başbakan Yıldırım, singapur
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER