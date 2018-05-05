Başbakan Yıldırım: Şimdi zaman Türkiye'yi şaha kaldırma zamanıdır

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kayseri Kadın Kolları İl Kongresi'nde konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

FETÖ terör örgütü 251 vatan evladının canına kıydı şehit etti. O gece bir yiğit çıktı milletine seslenerek meydanlara inin dedi. İndik meydanlara AK kadınlar indi bu ülkenin kadınları erkekleri yediden yetmişe herkes meydanlardaydı. O gece Kayseri ayaktaydı. Kayseri zalimlere hainlere, kalleşlere gereken dersi verdi. Ay yıldızlı bayrağı indirtmediniz, ezanları dindirtmediniz. Allah sizden razı olsun.

"Şimdi Türkiye'yi şaha kaldırma zamanıdır"

Artık bir daha 27 Mayıs'lar, 12 Mart'lar, 12 Eylül'ler, 28 Şubat'lar, 17-25 Aralık'lar, 15 Temmuz'lar olmasın diye millet el koydu meseleye. 16 Nisan halk oylamasıyla dediniz ki 'artık söz de karar da milletindir.' Artık yönümüzü geleceğe çevirdik, büyük hedeflere yürüyoruz. Şimdi zaman Türkiye'yi şaha kaldırma zamanıdır. Şimdi zaman Türkiye'yi 100'üncü yılının hedeflerine ulaştırma zamanıdır. Şimdi zaman Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin cumhurbaşkanı yapma zamanıdır. Şimdi zaman demokrasiyi milli birlik diriliş ve yükseliş zamanıdır.

Başbakan Binali Yıldırım: 24 Haziran'da Türkiye üzerinde oynanan ekonomik ve siyasi oyunlar bozulacaktır.https://t.co/tgHqmB5gbm pic.twitter.com/S2mAQlYpyH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Mayıs 2018

"24 Haziran güçlü Türkiye'nin müjdesi olacak"

24 Haziran güçlü Türkiye'nin müjdecisi olacak. 24 Haziran'da Türkiye üzerinde oynanan ekonomik, siyasi oyunlar bozulacak, 24 Haziran bu oyunları oynayan onlara destek verenlerinde hezimete uğrayacağı tarih olacak. Türkiye daha fazla büyüyecek. Refah daha fazla artacak. Daha güçlü demokrasi, daha etkin yönetim 24 Haziran'da yeni bir Türkiye için yeni bir sayfa açacak. 24 Haziran'la birlikte Türkiye'nin önündeki son engel de ebediyen kalkmış olacak. Ülkemiz esnafıyla, işçisiyle, öğrencisiyle, memuruyla, çiftçisiyle, genciyle, yaşlısıyla huzurun refahın adresi olacak.

"Ana muhalefet günlerce nereye savrulacaklarını bilemediler"

Kayserililer merttir, Kayserililer açık sözlüdür, samimidir. Bakın, bizde siyasetimizin merkezine hep samimiyeti şeffaflığı koyduk. Kapalı kapılar arkasında millete rağmen hiçbir iş çevirmedik. Hangi iş yapılacaksa önce rabbimizin sonra milletin rızasına güvendik. İlk günden itibaren Cumhurbaşkanı genel başkanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurun ittifakı olarak aday gösterdik. Milliyetçi Harekat Partisi ile beraber Yenikapı ruhunu devam ettirmek için yola çıktık. Bütün görüşmelerimizin apaçık olduğu hep vatandaşlarımıza ne yaptığımızı haber verdik. Bize gönülden biz vatandaşlarımıza gönülden bağlıyız. Gönül sevdiğinden hiçbir şeyi saklamaz. Ama bakın ana muhalefet günlerce nereye savrulacaklarını bilemediler. 24 Haziran'la ilgili zafer nutukları attılar ama çıkıp 'adayım' diyemedi ana muhalefet partisi başkanı. Allah aşkına, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin başkanı doğal olarak, cumhurbaşkanı adayı olarak meydanlara çıkmıyorsa, millet niye oy versin, niye güvensin? Niye iktidar yapsın?

"Kurmaya çalıştıkları çatı uçtu gitti"

Millet öyle bir rüzgar estirdi ki bunların kurmaya çalıştığı çatı uçtu gitti. Çatı gidince de bari enkazı ile bir ittifak yapalım dediler. Onda da tam anlaşamadılar işi ertelediler. Peki millete birşey diyorlar mı? Hak getire, bir ileri bir geri. Sonunda dağ fare doğurdu herkes ceketini aldı evine döndü. Bunlar hep böyle eserler gürlerler ama ne yapacaklarına dair bir fikir milletin önüne koyamazlar. milletin fikri belli sonuna kadar Erdoğan sonuna kadar AK Parti sonuna kadar Cumhur İttifakı.

24 Haziran'da demokrasi kazanacak millet kazanacak"

24 Haziran'dan itibaren sürekli vesayet üreten, darbe üreten, arıza üreten bu sistemi değiştireceğiz. Türkiye'yi bir daha geri götürmeye karanlıklara sürüklemeye kimsenin gücü yetmeyecek. Bugüne kadar birçok engellerle karşılaştık ama hiçbirine pabuç bırakmadık. Çünkü Kayseri bizimle beraberdi, 80 milyon vatan evladı bizimle beraberdi. 15 Temmuz'u hatırla Kayseri, 15 Temmuz hainlerini unutma Kayseri. Milletin emanet ettiği tankları, topları, tüfekleri milletin üzerine ateş ederek onları şehit eden alçakların hesabını 24 Haziran'da sormaya var mı Kayseri?

Kaynak: TRT Haber