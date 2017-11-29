Başbakan Yıldırım: Siber güvenlik eşittir ulusal güvenlik

Başbakan Binali Yıldırm, Ankara'da düzenlenen Netaş'ın 50. Yıl zirvesinde konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

- Gelecekte vücudumuza yerleştirilmiş sensörler olacak. Bu sensörler vücudumuzla ilgili bilgi toplayacak. Elektrikli araçlar hayatımıza girdi. Yakında sürücüsüz araçlar devreye girecek. Araçlar gibi yollarda akıllı olacak.

"Ekonomik kalkınma hamlesini gerçekleştirmemiz şart"

- 2023 hedeflerine ulaşmak için ekonomik kalkınma hamlesini gerçekleştirmemiz şart. En çok bilgi ve iletişim teknolojileri alanına yoğunlaşmalıyız. Bilgi tabanlı kalkınma modelini izlemek mecburiyetindeyiz. Bilgi teknolojileri alanına yoğunlaşmalıyız. Büyüme hamlemizi daha çok akıl teriyle gerçekleştirebiliriz.

- AR-GE'nin gücünü Türkiye'nin gücü olarak gördük.

- Türkiye'nin 80 yılda hayal dahi edemediklerini 15 yılda büyük oranda yaptık. Haberleşme ve iletişime yönelik yatırımlarla hızlı bir dönüşüm gerçekleştiriyoruz.

- İngiltere'de internet hızı daha yavaş. Bizde daha hızlı bunu büyük bir gururla söylüyorum.

- Önceliğimiz yerli teknolojiye sahip katma değeri yüksek ürünler üretmek.

- Yasal düzenlemelerle bilgi teknolojilerindeki sıkıntıları aştık. Önümüzde bir uzay ve bilim teknolojisi kanunu var. Bu kanunu da kısa sürede çıkarma ile bu konudaki eksikliğimizi kapatmış olacağız. Bilgi, iletişim ve siber güvenlik gibi konular devletin en üst karar organına bağlanacak.

"Yerli yazılım geliştirme platformuna muhakkak sahip olmalıyız"

- Yerli yazılım geliştirme platformuna muhakkak sahip olmamız lazım. Bunu yapamazsak, gerçek anlamda teknolojiye, bilgiye sahip olamayız, bilgiyi başkalarının kullanımına, istifadesine sunma imkanımız olmaz. Bundan sonraki öncelikli hedeflerimizin başında bu platformların geliştirilmesi olacak.

- Akıl yollarını geleceğin teknoloji ihtiyaçlarını sağlayacak hale getireceğiz. Bilgi ekonomisi tabanlı bir eko sistem oluşması için ülkemizi internekt tabanlı bir geçiş merkezi haline getireceğiz.

- Türkiye geleceğin dünyasında siyasette, ekonomide, kültürde olduğu gibi geleceğin dünyasında bilgi ve iletişim teknolojisinde hak ettiği yolda ilerliyor.

Başbakan Yıldırım: Siber güvenlik artık ulusal güvenlik demektir. pic.twitter.com/DHQ0mg3Mg4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Kasım 2017

"Siber güvenliği sağlayacak önlemleri almamız gerekiyor"

- Türkiye'yi dijital dünyanın metropolleri arasına getirmeye başladık. İşimiz bununla sınırlı mı? Asıl mesele şimdi başlıyor. Artık siber saldırılar, siber güvenlik bir şirketi durdurmakta bir firmanın olduğu gibi bir ülkenin güvenliğini de tehdit etmektedir. Siber güvenliği sağlayacak önlemleri almamız gerekiyor. Siber suçlarla daha etkin mücadele etmek büyün bir veri analiz alt yapısının oluşturulması ile mümkün, bunun da kararını verdik. Bu artık ulusal güvenlik haline geliyor. Siber güvenlik eşittir ulusal güvenlik. Bu konudaki açığımızı tamamlamak mecburiyetindeyiz. Yapılacak çok işimiz var. Gelecek 5 yılda on binlerce siber güvenlik uzmanına ihtiyacımız olacak.

- Siber güvenlikle ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na görev verdik. Yasayı çıkardık. Siber tehditlere karşı önlemler alınmaya başlandı. Bütün bunların amaçı, bilgi toplumuna emin adımlarla giderken, iletişimin bizi getirdiği yüz yüze tehlikelere karşı bizi koruyacak alt yapıyı da sağlamak.

- Çin, Türkiye'nin önemli bir ticaret ve teknoloji ortağıdır. Siber suçlarla daha etkin mücadele etmek büyün bir veri analiz alt yapısının oluşturulması ile mümkün, bunun da kararını verdik. Çin ile ülkemiz arasında daha kapsamlı bir demiryolu projesini gerçekleştirmek hedefindeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor. Umarım her ik ülkeyi de tatmin edecek noktaya geliriz.

TRT HABER