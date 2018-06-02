Başbakan Yıldırım, sevgi evinde kalan çocukları ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım dün Batman programından sonra Ankara'ya dönerek, iftar için Pursaklar'da bulunan Saray Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gitti.

Başbakan Yıldırım'ın buradaki sevgi evini ziyaret görüntüleri, Başbakanlık Basın Merkezi tarafından paylaşıldı.

"Çocuklar sizlerin enerjisi umudumuzu daha da büyütüyor. Gözlerinizdeki ışık Büyük Türkiye hedefimizi daha da yakınlaştırıyor. Sizleri seviyor, sizlere güveniyoruz." pic.twitter.com/6vpD6ouc3R — T.C. Başbakanlık (@TC_Basbakan) 2 Haziran 2018

Çocuklar tarafından karşılanan Yıldırım, tek tek isimlerini sorduğu çocuklarla yakından ilgilendi.

Daha sonra iftar sofrasında bir araya geldiği çocuklarla sohbet eden Yıldırım, Ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.

Çocuklarla sohbet etti, şakalaştı

Yıldırım, çocukların sorusu üzerine "Biz daha almadık karneyi, 24'ünde (Haziran) alacağız" dedi.

"Gününüz nasıl geçiyor, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz bir anlatın" diyen Yıldırım'a, çocuklar yaptıkları faaliyetleri anlattı.

Tekvando eğitimi de aldıklarını söyleyen bir çocuğa, "Hangi kuşaktasın?" diye soran Yıldırım, "Kuşak daha belli değil, hocamız deniyor" yanıtını aldı.

Başbakan Yıldırım, iftar sofrasındaki Suriyeli bir çocukla da sohbet etti. Yıldırım'ın ne kadar süredir Ankara'da olduğunu sorduğu çocuk, "Çok oldu" yanıtını verdi.

Başbakan Yıldırım, Türkçe yanıt veren ve Hasekeli olduğunu söyleyen çocuğa, Türkçeyi iyi konuştuğunu ifade etti.

Yıldırım, Ordulu olduğunu öğrendiği başka bir çocuğa, kendisinin 31 Mayıs'ta Ordu'da olduğunu belirtti.

Başbakan Yıldırım, çocuklara çeşitli hediyeler verdi, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar da Yıldırım'a, ebru üzerine tuğra desenli tablo hediye etti.

Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ankara Valisi Ercan Topaca ile diğer yetkililer eşlik etti.

Kaynak: AA