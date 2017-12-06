  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım Seul Büyükelçiliği'nin binasını 'Ayla' ile açtı

Başbakan Yıldırım Seul Büyükelçiliği'nin binasını 'Ayla' ile açtı

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin yeni binasını hizmete açtı.

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Başbakan Yıldırım Seul Büyükelçiliğinin binasını Ayla ile açtı

Başbakan Binali Yıldırım, Güney Kore temasları kapsamında Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Chung Sye-Kyun ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasına geldi.

Büyükelçiliğin yeni binasının açılışını gerçekleştiren Başbakan Yıldırım'a, eşi Semiha Yıldırım ve Oscar'ın "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı "Ayla" filminin Güney Koreli çocuk oyuncusu Kim Seol de eşlik etti. Kore Savaşı yıllarında Birleşmiş Milletler (BM) misyonuyla Güney Kore'ye giden Türk askerleri tarafından hizmete açılan Ankara Okulu öğrencileri de açılışta yer aldı.

Yıldırım, açılış kurdelesini keserek, elçilik binasının hayırlı olmasını diledi, ardından açılışa katılan vatandaşlarla tokalaştı, ayaküstü sohbet etti.

Yoğun kar yağışı altında gerçekleştirilen açılışa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal ve eşi Pınar Okçal, Türkiye'nin Seul Büyükelçiliğine yeni atanan Büyükelçi Ersin Erçin ile diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Başbakan Yıldırım büyükelçilik binası, 'Ayla'
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