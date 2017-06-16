Başbakan Yıldırım, şehit aileleri ve askerlerle iftarda buluştu

Başbakan Yıldırım, Sur ilçesinde vatandaşlara hitabının ardından, Başbakanlığa ait otobüsle 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'na geldi.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, tören kıtasını selamladı.
Komutanlık karargahına geçen Başbakan Binali Yıldırım, burada brifing aldı, askerlerle bir araya geldi.
Yıldırım, daha sonra şehit aileleri, gazi yakınları ve askerlerle iftarda buluştu.