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Başbakan Yıldırım, şehit aileleri ve askerlerle iftarda buluştu

Başbakan Yıldırım, 8. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ederek, şehit aileleri, gazi yakınları ve askerlerle iftar yaptı.