  • 16 HAZIRAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 26º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.505
    EURO 3.926
  • BIST 98192.55
    ALTIN 141.357
Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım, şehit aileleri ve askerlerle iftarda buluştu

Başbakan Yıldırım, şehit aileleri ve askerlerle iftarda buluştu

Başbakan Yıldırım, 8. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret ederek, şehit aileleri, gazi yakınları ve askerlerle iftar yaptı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Başbakan Yıldırım, şehit aileleri ve askerlerle iftarda buluştu

Başbakan Yıldırım, Sur ilçesinde vatandaşlara hitabının ardından, Başbakanlığa ait otobüsle 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'na geldi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri ile 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş tarafından karşılanan Başbakan Yıldırım, tören kıtasını selamladı.

Komutanlık karargahına geçen Başbakan Binali Yıldırım, burada brifing aldı, askerlerle bir araya geldi.

Yıldırım, daha sonra şehit aileleri, gazi yakınları ve askerlerle iftarda buluştu.

Etiketler: Başbakan Yıldırım, 8. Ana Jet Üs Komutanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER