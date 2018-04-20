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Başbakan Yıldırım: Seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik teklif haftaya Meclis'te

Başbakan Binali Yıldırım Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. Yıldırım, "Seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif, önümüzdeki hafta Meclis'te olacak." dedi.

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Başbakan Binali Yıldırım Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

"100 bin oyla aday göstermede noter şartı yok"

Başbakan Yıldırım, "Uyum yasaları zaten bir süredir meclisten çıkıyor, yeni bir Seçimi ilgilendiren 8-10 maddelik bir teklif, önümüzdeki hafta Meclis'te olacak. 100 bin imzayla gösterilecek Cumhurbaşkanı adaylığının esas ve usülleri bu teklifte yer alıyor. Burada noter şartı falan yok. Aday göstermek isteyen vatandaş kime aday gösterecekse gerekli kimlik bilgilerini, belirtecekler. Birisi oturup 100 bin vatandaşımızın isimini yazıp gelip adayım derse olmaz. Adaylığına rızası olması lazım. Bu da Yüksek Seçim Kurulu kanalıyla yapılacak. Ayrıntılar gelen teklifte yer alacak." dedi.

 

"FETÖ'cüler Yunanistan'ı güvenli barınak olarak görmeye başladı"

Yunanistan'ın darbecilerle ilgili kararını değerlendiren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan bizim komşumuz, dostumuz bir ülke. Bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle davranması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizde darbeye aktif olarak katılmış FETÖ örgüt üyelerinin hiçbir şekilde korunması kabul edilebilir birşey değildir. Son zamanlarda maalesef FETÖ suçluluları Yunanistan'ı güvenli bir barınak olarak görmeye başladı. Bu da komşuluğumuza, dostluğumuza zarar veriyor. Ümit ederim ki FETÖ örgüt mensuplarını ülkemize iade eder. Bu çağrımızı tekrarlıyoruz. FETÖ örgütü mensuplarının Yunanistan-Türkiye dostluğunu, ilişkilerini olumsuz şekilde etkilemesini arzu etmeyiz."

"ABD'liler seçim görmek istiyorsa Türkiye'ye gelsin"

Başbakan Yıldırım, ABD Dışişleri Sözcüsünün 'seçim' açıklamasına ilişkin, "Önce onlar kendi işlerine baksın. 1,5 sene geçti seçimlerden, hala 'seçimlerde hile, usulsüzlük yapıldı' tartışmaları Amerika'da bitmedi. Amerikalılar, seçim görmek istiyorsa Türkiye'ye gelsinler. Şeffaf olup olmadığını yerinde görsünler." dedi.

Olaylı derbi

Çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı ile ilgili konuşan Yıldırım, "Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. Futbol Federasyonu gerekli araştırmaları, soruşturmaları yapıyor. Ne gibi müeyyidesi varsa, sorumluluğu olanlar mutlaka karşılığını görecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber, AA

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