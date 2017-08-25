Başbakan Binali Yıldırım, Singapur dönüşü uçakta gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Irak’ın kuzeyindeki referandum kararı yanlış bir adımdır

Başbakan Yıldırım "Bu karar iptal edilmeli. Irak merkezi yönetimi istemiyor, İran, Türkiye istemiyor. ABD “istemiyoruz” diyor. Avrupa ülkeleri “Zamansız” diyor. Bunları dikkate aldığımızda bu konuda Kuzey Irak yönetiminin ısrar etmesinin bir anlamı yok.

Neresinden bakarsanız bakın referandum kararı yanlıştır. Dolayısıyla ne bölgeye ne kendilerine hiçbir fayda getirmeyecek bu yanlış yoldan dönmeleri gerekir." dedi.

Savaş devletler arasında olur

Yıldırım, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunun savaş sebebi sayılması gerektiği yönündeki sözlerini değerlendiren Başbakan Yıldırım, "Savaş devletler arasında olur, biz bunları devlet olarak tanımıyoruz. Bir devlet bize kafa tutar, egemenlik haklarımıza karşı hareket içinde olursa bizim için savaş sebebidir. Ama burada Irak'ın parçası olan bir bölgesel yönetim var. Bu savaş nedeni olmaz. Ama Kuzey Irak yönetiminin bu yanlışta ısrar etmesinin anlamı yok." diye konuştu.

Suriye’deki gelişmeler

Başbakan Yıldırım Suriye'deki gelişmeler ile ilgili, "Durup dururken bir yere saldıracak değiliz, ancak şartlar gerektirirse, can ve mal emniyeti tehdit altında olursa hükümranlık haklarımıza zarar veren gelişme olursa misliyle karşılık veririz. Bir yere operasyon davulla zurnayla yapılmaz. Taktik hazırlığı ve planlama süreci olur." dedi.

YPG’ye yapılan silah yardımı

Yıldırım, "ABD “Bizim YPG ile PYD ile işbirliğimiz bir seçim değil, mecburiyet” diyor. “DEAŞ’ı temizlemek için işbirliği yapacağız ondan sonra devam etmeyeceğiz” diyorlar. Öyle mi olacak bilmiyoruz. Sadece söylenenlerle yetinecek değiliz. Her türlü tedbiri aldık, alıyoruz." dedi.

Suriye ile ilgili Türkiye - ABD karşı karşıya gelir mi?

"PYD-YPG konusunda bize söylediklerinin dışında bir tutum alırlarsa tabii ki sorun olur."

Öksüz’ün Almanya’da olduğu iddiaları

"Teyit edilmiş bilgi yok, biz Almanya’ya Darbe girişimine karışmış böyle birisi var. İstihbari bilgiler var. Bunu ciddiye alın tespitiniz halinde bize iade edin diyoruz."

İstihareye mi yatmış?

Başbakan, Kılıçdaroğlu'nun tutuklanacağı iddialarıyla ilgili ise "İstihareye mi yatmış, tutuklanmayı neye istinaden söylüyor. Gündemde kalmak için çıkarıyor. Atlet işinde de atletik olduğunu gördük. Adaleti de iyice ucuzlattık, adaletle atletin ne ilgisi var." dedi.