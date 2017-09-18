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Başbakan Yıldırım Şanlıurfa'da Balıklıgöl'ü gezdi

Başbakan Binali Yıldırım, Balıklıgöl'ü gezdi, vatandaşlarla bir araya geldi.

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Başbakan Yıldırım Şanlıurfada Balıklıgölü gezdi

Şanlıurfa'daki temaslarını sürdüren Yıldırım, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile buluşması sonrasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile görüşen Yıldırım, Çiftçi'den belediyenin çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Ardından Balıklıgöl'e geçen Yıldırım'a, burada vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yıldırım, daha sonra balıklara yem attı. Başbakan Yıldırım, Balıklıgöl'deki bir çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet de etti.

Etiketler: binali yıldırım, şanlıurfa, balıklıgöl
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