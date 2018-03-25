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Başbakan Yıldırım: Sanayicilik, para kazanmak için tercih edilecek bir iş değil

Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası'nda sanayicilerle bir araya geldi.

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Başbakan Yıldırım: Sanayicilik, para kazanmak için tercih edilecek bir iş değil

Başbakan Binali Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası'nda Mart Meclis Toplantısı'na katıldı, sanayicilerin görüş ve taleplerini dinledi.

"Sanayicilik akıl teri, alın teri yüksek bir iş"

Sanayiciliğin bir sevda işi olduğunu söyleyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Sanayicilik, para kazanmak için tercih edilecek bir iş değildir az çok bu işi yapmış biri olarak söylüyorum. Büyük sanayicilik yapmadım ama üretim yaptım. Bir ürün ortaya koymanın verdiği hazzı para, pul karşılamaz. O iş bitip eserinizin karşısında durduğunuz zaman her şeyi, yorgunluğunuzu unutursunuz. Maalesef, ahir zaman sektörleri çoğaldı, sanayicilik gittikçe gözden düşmeye başladı. Sanayicilik akıl teri, alın teri yüksek bir iş. Eninde sonunda var olmaya devam edecek. Üreten, istihdam oluşturan, ülkeyi kalkındıran, geleceğe taşıyan bir sektör sanayicilik. O bakımdan sanayicilerimizin yaptığı büyük fedakarlık karşısında bizim daha fazlasını yapmamız gerektiğini düşünüyorum."

Yıldırım, sanayicileri dinlemek için toplantıya katıldıklarını belirterek konuşmasını kısa tuttu.

Başbakan Yıldırım, toplantının basına kapalı bölümünde, sanayicilerin görüş ve taleplerini dinledi.

Toplantıya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi Odası Başkanı Adil Sani Konukoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: sanayi, gaizantep sanayi odası, Başbakan Yıldırım
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