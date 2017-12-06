  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Başbakan Yıldırım, Samsung Digital City'i ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, Güney Kore'deki temasları kapsamında Samsung firmasının başkent Seul'deki merkezi Samsung Digital City'i ziyaret etti.

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Başbakan Yıldırım, Samsung Digital Cityi ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Samsung firmasının merkezi Samsung Digital City'i ziyaret etti.

Yıldırım, Güney Kore'deki temasları kapsamında, Samsung'un başkent Seul'deki merkezinde incelemelerde bulundu.

Başbakan Yıldırım'a ziyaretinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Arslan Hakan Okçal eşlik etti.

Samsung yetkilileri Başbakan Yıldırım'a şirket ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

AA

Etiketler: Başbakan Yıldırım, Samsung Digital City
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