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Başbakan Yıldırım saat 21.00'da açıklama yapacak

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, saat 21.00'da AK Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapacak.

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Başbakan Yıldırım saat 21.00da açıklama yapacak

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, saat 21.00'da parti genel merkezinde balkon konuşması yapacak.

AK Parti Genel Merkezi'nde halk oylaması dolayısıyla yapılan hazırlıklar, sabahın erken saatlerinde başladı.

Halk oylaması sonuçlarını, vatandaşlara partiden ulaştırmak isteyen yerli ve yabancı basın mensupları için binanın fuaye alanında ve otoparkında özel bölüm oluşturuldu.

AK Parti Genel Merkezi önünde Başbakan Yıldırım'ın yapacağı balkon konuşması için de hazırlık gerçekleştirildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde vatandaşların toplanabilmesi için otopark alanı boşaltıldı, ses ve görüntü sistemleri kuruldu.

Güvenlik görevlilerinin de genel merkez çevresinde geniş önlemler aldığı görüldü.

Bu arada, Genel Başkan ve Başbakan Yıldırım, seçime dair ilk sonuçları Başbakanlık Resmi Konut'ta takip ediyor.

İlerleyen saatlerde parti genel merkezine gelecek olan Başbakan Yıldırım, her seçim sonrası gerçekleştirilen balkon konuşmasını saat 21.00'da yapacak.

AK Parti'de Seçim Koordinasyon Merkezi oluşturuldu

AK Parti'de, seçim bölgelerinden gelecek sonuçlar, genel merkezde oluşturulan Seçim Koordinasyon Merkezi'nden izleniyor.

Koordinasyon merkezindeki çok sayıda görevli, illerdeki müşahitlerden alınan sonuçları, partinin seçim sistemine giriyor.

AK Parti tarafından sandık başında ve genel merkezde itirazlara ilişkin, tecrübeli kişilerden seçilen ayrı bir ekip de oluşturuldu.

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, ak parti genel merkezi, AK Parti, halk oylaması, balkon konuşması
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