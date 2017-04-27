  • 27 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Başbakan Yıldırım, Rus mevkidaşıyla telefonda görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile telefonla görüştü.

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Başbakan Yıldırım, Rus mevkidaşıyla telefonda görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ile telefonla görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım, Medvedev ile saat 19.00'da telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya Deniz Kuvvetlerine ait askeri geminin İstanbul Boğazı açıklarında yoğun sis nedeniyle yaşanan kaza sonucu batmasından duyduğu üzüntüyü ifade eden Yıldırım, Türk makamlarının çalışmaları sonucu kurtarılan Rus mürettebatın durumu hakkında bilgi verdi.

Rusya Başbakanı Medvedev de Türk makamlarının yürüttüğü çalışmalar sayesinde askeri gemideki 78 mürettebatın tamamının kurtarılmasından dolayı Başbakan Yıldırım'a teşekkürlerini iletti.

Etiketler: Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, mürettebat, İstanbul'daki gemi kazası, Başbakan Binali Yıldırım
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