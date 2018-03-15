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Buradasınız : » » Başbakan Yıldırım: Rekabetçi değil, sorun çözen bir BM istiyoruz

Başbakan Yıldırım: Rekabetçi değil, sorun çözen bir BM istiyoruz

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan'da 6. Küresel Bakü Forumu'nda konuştu. BM'nin güven arttırıcı bir yapıya kavuşması gerektiğini söyleyerek, "sorun çözen bir BM istiyoruz" dedi.

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Başbakan Yıldırım: Rekabetçi değil, sorun çözen bir BM istiyoruz

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Rekabetin değil sorun çözmeyi esas alan bir Birleşmiş Milletler reformunun artık kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu gün gibi ortadadır. Bir yandan insanlar ölüyor, kimyasal gazlar kullanılıyor ama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ülkelerin birbiriyle rekabeti uğruna bu insanlık dramına gerekli cevabı veremiyor, bu vahşeti durduramıyor."

 

"Küresel iş birliğine ihtiyaç var"

"Bir yandan dünyada yeni teknolojilerin, bilişimin, iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yapay zeka gibi yenilikçi teknolojilerinin hayatımıza girmesi, diğer yandan da çalışma alışkanlıklarımızın değişmesi... Bunlar geleceğimiz için güzel şeyler. Ancak bu gelişmelerin bütün ülkeler için hayırlı olması için mutlaka bölgesel ve küresel anlamda iş birliğine ihtiyaç var."

 

"Dostlukları arttırma, düşmanlıkları azaltma politikası uyguluyoruz"

"Çağımızda aşırıcılık, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve islam düşmanlığı gibi sorunlar daha çok konuşulmaya başlandı. Barış içinde yaşayan demokratik toplumlar oluşturmak için bunlarla mücadele etmeliyiz. Kimsenin dışlanmış hissetmediği bir toplumda istikrar kalıcı olacaktır. Nitekim biz Türkiye olarak dostlukları arttırma, düşmanlıkları azaltma gibi bir politika uyguluyoruz."

Yukarı Karabağ sorunu

"Birçok uluslararası örgüt, organizasyon bu haksızlığı kabul ettiği halde, bunun düzelmesi gerektiğini ifade ettiği halde maalesef bu konuda gerekli adımlar atılamamıştır. Eminim ki eninde sonunda hak yerini bulacaktır ve yanlış yapanlar bunun karşılığını bir şekilde görecektir."

"Küresel refahı yakından ilgilendiren projeler hayata geçirdik"

"Bölgeleri, ekonomileri birbirine bağlayan projelerle refahı sağlayabiliriz. Kafkaslar bölgesinde Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye olarak bölgesel işbirliğini ve küresel refahı yakından ilgilendiren projeler hayata geçirdik. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu projesi sadece Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'yi ilgilendirmiyor, Uzak Doğu'dan Batı Avrupa'ya kadar büyük bir coğrafyayı ilgilendiriyor."

Kaynak: TRTHaber

Etiketler: binali yıldırım, başbakan
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