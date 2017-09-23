Başbakan Yıldırım: Referandum kararının bir bedeli olacaktır

Başbakan Yıldırım, IKBY'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandumla ilgili, "Bu referandum kararı yanlış bir karardır, bir maceradır. Gerekli uyarıları başından beri dostça, komşu ülke olarak, Türkiye olarak yaptık. Ancak görüyoruz ki bu uyarılar yerini bulmamış. Bu yanlışta ısrar devam ediyor. Bütün dünyanın karşı olduğu, komşularının hiçbirinin istemediği bu yanlışta ısrar etmenin sonu hayır olmaz." dedi.

'Bu mesele Kürt kardeşlerimizin meselesi değildir'

Yıldırım, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"80 milyon vatandaşımızla, 780 bin kilometrekare vatan toprağımızla ülkemizin güvenliği, milletimizin refahı için hiçbir maceraya asla müsamaha göstermeyiz. Doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, bu ülkenin neresinde yaşarsa yaşasın bütün insanlarımız müsterih olsun. Bu mesele, Kürt kardeşlerimizin meselesi değildir. Kürt kardeşlerimizin, hem bizim ülkemizle hem de komşu ülkelerle aynı şekilde huzurla, barışla, istikrar içinde yaşamaları bizim en büyük arzumuzdur."

"Birisinin bir gün aklına düşüp bir maceraya kalkışmasıdır ve bütün dünyanın ikazlarına, uyarılarına kulağını tıkayarak bildiği yolda, yanlışta ısrar etmesi... Tabii ki bunun bedeli olacaktır ama bu bedeli bu kararı verenler ödeyecektir. Oradaki hiçbir dahli olmayan günahsız insanlara bedel ödetmeye hakları da yoktur."

'Gelişen şartlar bunu belirleyecek'

Başbakan Yıldırım, 'Sınır ötesi operasyon seçenekler arasında mı?' sorusu üzerine, "Gayet tabii. Güvenlik, ekonomik ve siyasi seçenekler, hangisi ne zaman devreye girecek, bu bir zamanlama meselesi, gelişen şartlar bunu belirleyecek." dedi.