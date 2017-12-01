Başbakan Yıldırım: PKK'nın bir daha belini doğrultmasına imkan yoktur

Başbakan Binali Yıldırım, Jandarma Genel Komutanlığında Asayiş ve Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Başbakan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

- 15 Temmuz milletimiz için bir dönüm noktasıdır. Milletimize, devletimize, demokrasimize adeta kurşun sıktılar. Şu bina bunun göstergesidir. Örgük mensupları asker kılığına girmiş teröristler silahları, helikopterleri milletimizn, masum insanların üzerine sürmekten çekinmemişlerdir. Milletimizin verdiği kahraman mücadele unutulmayacaktır.

- Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrı yerini bulmuş, meydanlar binlerce kişi tarafından doldurulmuştur. 15 Temmuz'da milletimiz bu ihanet şebekesinin karşısında demdik durmuştur. Bu ihanet çetesi hakkettiği dersi almıştır.

"Savunma değil, taarruz esastır"

- Bu darbe girişiminden ders çıkarttık. Bu derslerden biri de Jandarma'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması idi. Yeni bir dönemin başladığını hepimiz görüyoruz. Ağustos'ta aldığımız kararda savunma değil, taarruz esastır.

- Bugün terörle mücadelede geçen 40 yılla geçmiş 1,5 yılı kıyasladığımızda, hakikaten kıyaslanması mümkün olmayan bir başarı elde edilmiştir. Jandarmamız, polisimiz bu işi sıradan bir görev olarak görmüyor. Önemli olan budur.

- Bir ülkede huzur, güvenlik olmazsa o ülke insanlarının geleceğe yönelik umutları gittikçe azalır. Eğer güvenlikle ilgili sorunlar bitmezse, başka konulara yeterince yoğunlaşamayız. Yacağımız yatırımın bir anlamı olmaz.

- Mesele memleket meselesiyse her yerde huzuru sağlamak hepimizin görevi. İşte bu ahenkli çalışma sayesinde milletimizin üzerine saldıran bu terör örgütüne sadece kayıplar verdirilmiyor, inlerine girerek yok ediliyor.

"4 binin üzerinde DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdik"

- Bölgemiz zor bir bölge. Bakarsanız tarihe her türlü olayın çıktığı bir bölge. Bu bölgede birçok ülkenin amacı var. Dünyanın hiçbir yerindeaynı anda 3 terör örgütüyle mücadele eden ülke yok. Bir yanda DEAŞ. Özellikle Irak ve Suriye alanında büyük laflar edenlerden çok daha büyük mücadeleyi biz yaptık. 4 binin üzerinde DEAŞ mensubunu etkisiz hale getirdik.

- Diğer yandan PKK terör örgütü, 40 yıldır milletimizin başını ağrıtan bir terör örgütüdür. PKK'ya karşı son yıllarda destansı bir mücadele veriyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. PKK terör örgütünün bir daha belini doğrultmasına imkan yoktur. Artık terör örgütünün yurt içindeki faaliyetlerinin sonlandırılmasına çok az bir şey kalmıştır. Gerek jandarmamız gerek polisimiz gerek güvenlik korucularımız ve Silahlı Kuvvetler mensuplarımızın asla kış uykusuna yatmak gibi bir niyeti yoktur. Yurdun her köşesinde, dağda, şehirde, bayırda amansız bir takiple bu alçakları, kış yapılanmasına fırsat vermeden, göz açtırmadan bulundukları yerde imha etmek için her türlü çabayı, gayreti göstermektedir.

Başbakan Yıldırım, Terörle Mücadele Değerlendirme Toplantısı’nda konuşuyor https://t.co/Y4dOIygAZF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Aralık 2017

"Kardeşliğimizi, değerlerimizi aşındıran FETÖ'yü ülkemizin bütün kurumlarından çıkarmayı başaracağız"

- FETÖ küresel güçlerin kontrolüne girmiş ve hedefleri doğrultusunda her türlü alçakça çalışmayı yapmaktan hicap duymayan kanlı bir terör örgütüdür. Kardeşliğimizi, değerlerimizi aşındıran FETÖ'yü ülkemizin bütün kurumlarından çıkarmayı başaracağız. FETÖ ile mücadele yaparken vatandaşlarımızın madur olmaması için gerekli özeni göstereceğiz. Küresel anlamda da bu örgütün her türlü ülkeyle işbirliği yapmaktan çekinmediğini görüyoruz.

- Önümüzde zorlu bir mücadele var, ama bu mücadelede insiyatif, üstünlük devlettedir. İhtiyacımız olan her türlü araç gereç donanımı yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Kardeşliğimizi bozmanın bir başka yolu da insanların birbirinden şüphe etmesi, birbirine düşmesidir.

"Savunma sanayisinde yüzde 65 seviyesinde yerli ve milli imkan ve kabiliyete ulaştık"

- Savunma sanayisinde yüzde 65 seviyesinde yerli ve milli imkan ve kabiliyete ulaştık. Savunma sanayimizin toplam proje sayısı 66'dan 553'e çıkmış, toplam proje bedeli de 5 milyar dolardan 60 milyar doların üzerine çıkmıştır. Savunma sanayi sektör cirosu 1 milyar dolardan 6 milyar dolara erişmiştir.

- Birliğimiz ve beraberliğimizi hiçbir alçak girişim bozamayacak.

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