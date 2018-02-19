Başbakan Yıldırım: PKK Türkiye-Almanya ilişkilerini baltalamaya çalışılıyor

Başbakan Binali Yıldırım, gündemdeki konuları Almanya dönüşünde gazetecilere değerlendirdi.

Die Welt gazetesi çalışanı Deniz Yücel’in serbest kalmasının ardından yaşanan gelişmeleri de paylaşan Yıldırım, Türkiye - Almanya ilişkilerinin PKK tarafından baltalanmaya çalışıldığına dikkat çekti.

"Hükümetler arasındaki ilişkilerin iyi yönde gelişmesinden rahatsız olan çevreler var. burada medya üzerinde, bir takım sol siyaset üzerinden, sivil toplum örgütleri üzerinden, maalesef PKK'lılar burada aktif rol oynuyorlar. İlişkileri müspet yönde etkileyecek bu durumu bozmak, baltalamak için gayret ediyorlar."

"Almanya'dan FETÖ'ye karşı da sert bir tutum bekliyoruz"

Başbakana, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Alman İstihbaratı BND arasındaki iş birliği de soruldu. İstihbarat örgütleri arasında bilgi değişiminin bazı zamanlarda fazla, bazı zamanlarda az olduğunu söyleyen Yıldırım, diplomatik ilişkiler kesilmedikçe bunun kesilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Başbakan Yıldırım, Merkel görüşmesinin detaylarına da değindi. Adil Öksüz ve diğer FETÖ üyelerinin iadesi konusunun gündeme geldiğini ifade etti.

"Kendilerine, 'Bu veya diğer FETÖ elemanları konusunda destek olursanız memnun oluruz' dedik. Aslında Almanya son zamanlarda bölücü terör örgütüne karşı tutumunu sertleştirdi. Bu iyi bir gelişme. Aynı şeyi FETÖ teröristlerine karşı da yapmasını bekliyoruz."

"Mekanizma sadece bir alanla sınırlı kalmayacak"

Yıldırım, ABD ile aşılamayan sorunlar için kurulacak çözüm mekanizmasıyla yapılacak iş birliğinin detaylarını da açıkladı.

Kurulacak 3'lü mekanizmada; savunma bakanları, dışişleri bakanları kendi aralarında, istihbarat teşkilatının başkanlarının da kendi aralarında yakın çalışacaklarını söyleyen Yıldırım, mekanizma ile amacın Türkiye'nin sınırları ötesinde bir terör oluşumunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Oluşturulacak mekanizma sadece bir alanla sınırlı kalmayacak. Yaşanan tüm sorunlarda devreye girecek.

"Kapsamlı heyetler kurulmasının amacı, sadece Suriye'deki YPG konusu değil aynı zamanda ABD ile ilişkilerimizin bozulmasına sebep olan konular bir bütün halinde ele alınacak. Diyelim ki biz Suriye alanında iş birliği yaptık, bunlar YPG ile iş birliğinden vazgeçtiler, ABD ile ilişkilerimiz düzelmiyor ki, başka konularımız var. FETÖ konusu var. Onların burada devam eden vatandaşlarının davası var. Zarrab davası var."

"Tehdit neredeyse biz orada olacağız"

Başbakan Yıldırım, terörle mücadelede, Fırat'ın Doğusu'nun da batısının da farkının olmadığını belirtti.

"Bizim orta ve uzun vadede ne Irak ne de Suriye topraklarında Türkiye'ye karşı bir terör oluşumunun varolmasına ve yaşamasına asla müsahamamız olmaz. Bu konunun Fırat'ın doğusu batısı diye pazarlığı da olmaz. Tehdit neredeyse orada biz olacağız."

Kaynak: TRT Haber