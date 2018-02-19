Başbakan Yıldırım: PKK Türkiye-Almanya ilişkilerini baltalamaya çalışılıyor

Başbakan Binali Yıldırım, gündemdeki konuları Almanya dönüşünde gazetecilere değerlendirdi.
Die Welt gazetesi çalışanı Deniz Yücel’in serbest kalmasının ardından yaşanan gelişmeleri de paylaşan Yıldırım, Türkiye - Almanya ilişkilerinin PKK tarafından baltalanmaya çalışıldığına dikkat çekti.
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Başbakana, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Alman İstihbaratı BND arasındaki iş birliği de soruldu. İstihbarat örgütleri arasında bilgi değişiminin bazı zamanlarda fazla, bazı zamanlarda az olduğunu söyleyen Yıldırım, diplomatik ilişkiler kesilmedikçe bunun kesilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.
Başbakan Yıldırım, Merkel görüşmesinin detaylarına da değindi. Adil Öksüz ve diğer FETÖ üyelerinin iadesi konusunun gündeme geldiğini ifade etti.
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"Mekanizma sadece bir alanla sınırlı kalmayacak"
Yıldırım, ABD ile aşılamayan sorunlar için kurulacak çözüm mekanizmasıyla yapılacak iş birliğinin detaylarını da açıkladı.
Kurulacak 3'lü mekanizmada; savunma bakanları, dışişleri bakanları kendi aralarında, istihbarat teşkilatının başkanlarının da kendi aralarında yakın çalışacaklarını söyleyen Yıldırım, mekanizma ile amacın Türkiye'nin sınırları ötesinde bir terör oluşumunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.
Oluşturulacak mekanizma sadece bir alanla sınırlı kalmayacak. Yaşanan tüm sorunlarda devreye girecek.
Başbakan Yıldırım, terörle mücadelede, Fırat'ın Doğusu'nun da batısının da farkının olmadığını belirtti.