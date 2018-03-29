Başbakan Yıldırım: PKK propagandasıyla kanaat oluşturmak AB'ye yakışmıyor

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek'te Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde öğrenciler ve akademisyenlere seslendi.

Yıldırım, Türkiye - AB ilişkilerini değerlendirerek Avrupa'dan yapılan eleştirilere yanıt verdi.

"Bütün fedakarlıklar ortadayken Türkiye'ye haksız bir şekilde tutum içerisine girilmesi bizi üzüyor. Türkiye Afrin'de de Fırat Kalkanı'nda da Irak'ın kuzeyinde de verdiği mücadele insanlık onuru mücadelesidir. PKK'nın kara propagandasıyla Türkiye hakkında kanaat oluşturmak Avrupa Birliği'ne, müttefikliğe yakışmıyor. Balkanlar'da huzur var istikrar var. Bunun çok büyük bir bedelle elde edildiğini unutmayalım. Bu topraklar üç kez büyük yıkıma uğradı."

"Böyle bir Avrupa'nın gelecek vizyonu olabilir mi?"

Başbakan Yıldırım, Avrupa'da her geçen gün daha da artan İslam düşmanlığı ve ırkçılığa da değindi.

"Avrupa'da ırkçılık, İslam düşmanlığı aldı başını gidiyor. Böyle bir Avrupa'nın gelecek vizyonu olabilir mi? Bizim coğrafyamızı değerlendirirken etrafımızda bulunan terör örgütlerinin ağzıyla, onların görüşleriyle değerlendirmeyin. Gerçekleri araştırın, soruşturun. Medeniyeti aşınan dünya karşısında Bosna Hersek kutup yıldızı gibi adeta yön vermektedir."

Başbakan Binali Yıldırım: Irkçılık ve İslam düşmanlığı olan Avrupa'nın gelecek vizyonu olamaz. https://t.co/S8ezjPWyXO pic.twitter.com/Z4eqBmbvvh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Mart 2018

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Müslüman kimliğimizi koruyarak, Avrupa Birliği üyesi olabiliriz"

- Türkiye'nin yönünü Avrupa'dan Ortadoğu'dan çeviriyor eleştirilerini de haksız yanlı buluyoruz. Cumhurbaşkanımız her zaman bu işin başındadır. Batı'yla olan ilişkilerimizin kuralları bellidir. Türkiye, Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyor ancak bunu ne pahasına olursa olsun yapmak istemiyor. Müslüman kimliğimizi koruyarak, değerlerimizi koruyarak Avrupa Birliği üyesi olabiliriz. Bize 'bundan vazgeç' diyorlarsa o zaman böyle bir birliğin bize hiçbir faydası olmaz. Aksi halde bir sömürge anlayışının parçası olmaktan kurtulamazsınız.

"Türkiye birden fazla terör örgütüyle mücadele ediyor"

- Türkiye medeniyet çatışmasını sona erdiren ülkedir. Önemli olan insanların asimile olmadan varlığını sürdürmesidir. Bizim inancımızın gereği de budur. Son zamanlarda AB ile yaşadımız sorunlar var. Sebebi çok açık. Türkiye bulunduğu coğrafyada amansız bir mücadele veriyor. NATO'nun sınırlarını korumak için mücadele veriyor. Güneydoğu sınırları NATO'nun sınırlarıdır. Türkiye birden fazla terör örgütüyle mücadele ediyor.

"Bizim orada verdiğimiz mücadele Avrupa'nın güvenlik mücadelesidir"

- Terör örgütlerinden sıkıntı yaşamakta vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine tehditler olmaktadır. Suriye'de yaşanan otorite boşluğundan bedel ödeyen milyonlarca insan vatanlarını terkedip ülkemize geldi. Biz onlara kucak açtık. Biz onların acılarını dindirmek uğradıkları zulmü hafifletmek için onlara ev sahipliği yapıyoruz. Bizim orada verdiğimiz mücadele Avrupa'nın güvenlik mücadelesidir. Türkiye o mücadeleyi vermemiş olsaydı emin olun ki terör ve göç mülteci akını Balkanları da Avrupa'yı da istila eder hayat yaşanmaz hale gelirdi.

Başbakan Binali Yıldırım: Suriye'de verdiğimiz mücadele Avrupa'nın güvenlik mücadelesidir.https://t.co/S8ezjPWyXO pic.twitter.com/0LaAxmQF8y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Mart 2018

"Cumhurbaşkanımız Bosna Hersek'e bir ziyaret gerçekleştirecek"

- Bosna Hersek bizim kalbimizin yarısıdır. Bütün Balkan coğrafyası için huzur dileklerimizi bir kez daha tekrar ediyoruz. Bosna Hersek'in AB'ye ve NATO'ya üyeliği için gereken katkıyı vermeye devam edeceğiz. Bölgedeki bütün ülkelerle Balkan ülkerinin tamamıyla iyi ve dostane ilişkilerimiz her geçen gün artıyor. Son dönemde Bulgaristan, Hırvatistan, Sırbistan devlet başkanlarını ülkemizde ağırladık. Önümüzdeki dönemde de bütün bölge ülkeleriyle karşılıklı ziyaretlerimiz devam edecek. Cumhurbaşkanımız Bosna Hersek'e bir ziyaret gerçekleştirecek. Birçok alanda 10 civarında anlaşmayı dost ve kardeş Bosna Hersek ile imzalamış olacağız. Balkan ülkeleri ile dostane ilişkilerimiz var.

Başbakan Binali Yıldırım: Bu yılın ortalarında sayın Cumhurbaşkanımız Bosna Hersek'e bir resmi ziyaret gerçekleştirecek ve birçok anlaşma imzalayacağız. https://t.co/S8ezjPWyXO pic.twitter.com/HHL8Gjyhff — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Mart 2018

"Türkiye Avrupa'nın en büyük kara ulaştırma filosuna sahip"

- Balkan ülkelerinin ilişkilerini geliştirmesi için gayret gösteriyoruz. Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan arasında üçlü zirve çalışmalarını gerçekleştirdik. Balkanlar bizim için bir rekabet alanı değil. Avrupa ve Avrupa Atlantik kuruluşlarıyla bütünleşmesini Bosna Hersek'in destekliyoruz. AB ve Avrupa ülkeleri en büyük ticaret ortaklarımızdan biri. Bu topraklar üzerinden yapılıyor. Ulaşım hatlarının geliştirilmesi konusunda Türkiye olarak etkin bir şekilde görev almayı arzu ediyoruz. Türkiye Avrupa'nın en büyük kara ulaştırma filosuna sahiptir. 2018'in sonunda dünyanın en büyük havalimanını hizmete alacak bir ülkedir. Yatırımcılarımız Balkan ülkelerindeki faaliyetlerine hız verdi. Birçok Türk şirketi burada faaliyet gösteriyor.

"Son yıllarda turizmde gözle görülür bir canlanma var"

- Ekonomik ilişkilerin çok daha ileriye taşınması, siyasi ilişkilerimize yaraşır bir şekilde potansiyelimizin tam olarak kullanılması için nasıl adımlar atılabilir bunu kapsamlı bir şekilde ele aldık. Geleceğe yönelik birçok konuda mutabakata vardık. Siyasi ilişkilerin yanı sıra ekonomik konuları da konuştuk. Ekonomik ilişkileri daha da ileriye taşımak istiyoruz. İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirecek o kadar imkanlar var ki yeter ki biz bu fırsatları gerçeğe dönüştürelim. Son yıllarda turizmde gözle görülür bir canlanma var. Her geçen yıl bir öncekine göre artıyor. Bu gidiş gelişler iki ülkenin birbirine daha çok yaklaşmasını sağlıyor. Sizleri bu yaz Türkiye'de görmek istiyoruz.

"Bosna Hersek üzülürse Türkiye üzülür"

- Yabancı düşmanlığının arttığı, göçmenlere dair risklerin arttığı Avrupa zemininde Bosna Hersek'in değeri daha da anlaşılıyor. İki ülke barış ve adaletin tesis için beraber çalışıyor. Adalet, iyilik insani varoluşa dair en temel değerlendir. Bunların bir karşılığı yoksa insanlığımızı nasıl muhafaza edeceğiz? Bosna Hersek üzülürse Türkiye üzülür, sevinirse Türkiye sevinir. Barış içinde yaşamanız bizim en büyük isteğimizdir. Bugün de Bosna Hersekli kardeşlerimizle gönül diliyle konuşuyoruz.

"Türkiye medeniyet çatışmasını sona erdiren bir görev yaptı"

- Türkiye Avrupalı mı, Türkiye Asyalı mı?' şeklinde zaman zaman yersiz, gereksiz sorulara muhatap oluyoruz. Türkiye, tarih boyunca medeniyetlerin buluştuğu, coğrafi olarak hem Avrupa'nın hem de Asya'nın bir araya geldiği bir ülkedir. Türkiye aslında medeniyet çatışmasını sona erdiren, değişik dinleri, inançları, kültürleri yüzyıllar boyunca birbiriyle kaynaştıran bir görev yapmıştır.

- FETÖ toplumun bütün alanlarına girmiş bir ahtapottur. Biz Bosna Hersek'ten bunların okullarını kapatmasını isterken alternatif de gösteriyoruz. Maarif Vakfı gibi. Bu vakıfların bu görevi ifa edeceğini düşünüyoruz. FETÖ'nün Bosna Hersek'teki yapılanmasının kardeşliğimize ve ülkeye zarar vermemesi konusunda daha fazla hassasiyet gösterileceğine inanıyoruz.

Kaynak: TRT Haber