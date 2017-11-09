  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Başbakan Yıldırım, Pence ile görüşmesinin detaylarını anlattı

Başbakan Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence'e Türkiye'nin Washington'dan beklentilerini anlattı. Sorunların çözümü için karşılıklı olarak telefonlar 24 saat açık olacak.

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Başbakan Yıldırım, Pence ile görüşmesinin detaylarını anlattı

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmesinin ardından uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım, Pence ile görüşmesinin çok verimli geçtiğini ve sorunların dürüstçe konuşulduğunu belirtti.

FETÖ elebaşının iadesi

Yıldırım, FETÖ elebaşının tutuklanarak Türkiye'ye iadesi, faaliyetlerinin sonlandırılması ve somut adım atılması talebini yineledi.

"Artık DEAŞ gitti, o ortaklığı bozun"

Türkiye'nin, YPG terör örgütüne silah verilmesi konusunda duyulan rahatsızlığı ve desteğin sona erdirilmesi yönündeki beklentilerinin hatırlatıldığını aktaran Yıldırım, "PKK'ya yönelik ABD'den daha fazla destek beklediğimizi aktardım. YPG konusunu çok açık bir şekilde konuştuk. Bu konuda 'Artık DEAŞ gitti, artık o ortaklığı bozun, bunlar bize çok büyük rahatsızlık verdi, bu mecburi ortaklıktan vazgeçin, bu silahlar PKK'ya geçiyor' tespitini yaptık." dedi.

"İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın önemi vurgulandı"

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki köklü müttefiklik ilişkilerinin ve stratejik ortaklığın önemini vurguladı ve bu görüşmenin ikili ilişkilerde, iki dost ve müttefik ülke olan Türkiye ve ABD arasında yapıcı diyalog temelinde yeni bir sayfa açması temennisinde bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar:

-ABD'deki davalar Türkiye-ABD ilişkilerini zehirliyor

-Vize konusunda ilişkilerin normale dönmesi için bir irade oluştuğunu gördük

-Başkan Yardımcısı'nın Türkiye’ye bakış açısı olumlu

-ABD, Irak Merkezi Hükümetini daha fazla desteklemeli

-Pence Türkiye’ye geleceğini söyledi

- 24 saat telefonlarımız karşılıklı olarak ulaşabilir olacak

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
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