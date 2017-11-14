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Başbakan Yıldırım partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

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AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Başbakan Yıldırım’ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

İran-Irak sınırında yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Deprem bölgesine ilk ulaşan ekipler bizim ekiplerimiz olmuştur. Gereken her türlü desteği sağlamak üzere deprem bölgesine ekiplerimiz ulaşmıştır. Kış mevsiminin yaklaşması da dikkate alanırak 3 bin çadır, 3 bin ısıtıcı depremzedelere dağıtılmıştır. Bu vesileyle dost ve kardeş Irak ve İran halkının acılarını paylaşıyoruz. Ayrıca dün Antalya'da yoğun bir yağış ve fırtına meydana geldi. Ekiplerimiz hemen müdahale etti. Antalya halkına geçmiş olsun diyoruz. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. 

ayrıntılar geliyor...

Etiketler: binali yıldırım, AK Parti Grup toplantısı
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