Başbakan Yıldırım partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Başbakan Yıldırım’ın konuşmasının satırbaşları şöyle;

İran-Irak sınırında yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Deprem bölgesine ilk ulaşan ekipler bizim ekiplerimiz olmuştur. Gereken her türlü desteği sağlamak üzere deprem bölgesine ekiplerimiz ulaşmıştır. Kış mevsiminin yaklaşması da dikkate alanırak 3 bin çadır, 3 bin ısıtıcı depremzedelere dağıtılmıştır. Bu vesileyle dost ve kardeş Irak ve İran halkının acılarını paylaşıyoruz. Ayrıca dün Antalya'da yoğun bir yağış ve fırtına meydana geldi. Ekiplerimiz hemen müdahale etti. Antalya halkına geçmiş olsun diyoruz. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması.

250 şehidimiz var daha ne delil olsun?

9 Kasım'da ABD Başkan Yardımcısı Pence ile toplantı gerçekleştirdik. Beklentilerimizi açık ve samimi bir şekilde aktarma fırsatı bulduk. FETÖ ve bölgesel konulardaki beklentilerimizi açıkça ortaya koyduk. FETÖ elebaşının iadesi telebimizi yineledik. 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlularının yargılanması konusunun hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha altını çizerek ifade ettik. Bize kanıt diyenlerin 11 Eylül sonrası Afganistan'a giriyoruz, ABD'nin arkasında olan bizimle gelsin dedik. Biz de kanıt sormadık. Oraya asker gönderdik. Şimdi 15 Temmuz'un faili olduğunu Sağır Sultan'ın bile bildiği FETÖ'nün geriye verilmesi konusunda kırk dereden su getirmenin ne alemi var? Ne delili soruyorsun? 250 şehidimiz var, 2 bin 194 gazimiz var daha ne delil soruyorsunuz? Bunların ADB Türkiye müttefikliğine yakışmadığını ifade ettik.

Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor https://t.co/Dkz5FYe18V — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Kasım 2017

Hedefimiz 2018'de enflasyonla mücadele

Darbe ile kaos planını gerçekleştiremeyenler Türkiye ekonomisi üzerinde istikrarı bozmak için algı operasyonlarını başlattılar. Darbe sonrası kredi derecelendirme kuruluşları sözleşmiş gibi notları düşürdüler. Döviz ve Türk Lirası üzerinde dalgalanma başlatıldı. Buradan bir sonuç alamayan kriz tacirleri 2017'nin kötü bir yıl olacağı söylentilerine devreye soktular. Buna rağmen ilk 9 ayda Türkiye'ye gelen yabancı sermaye 8 milyar doları buldu. Finans piyasasında yılbaşından bu yana 13 milyar dolar piyasaya para girdi. Ne söylerlerse söylesinler Türkiye ekonomisi güçlüdür ve iş aş üretmeye devam edecek. Baktılar ki işler istendiği gibi gitmiyor bu sefer Türkiye'nin büyüme notunu düşüren kuruluşlar art arda büyüme oranını yükseltme yarışına girdiler. Onların derdi kendi itibarlarını kurtarma çalışmasından başkası değildi. Şimdi de 2018 ekonomik kriz kaos senaryosunu devreye sokmaya çalışıyorlar. Herkes rahat olsun, gerekli tedbirlerimizi aldık alıyoruz. Hedefimiz 2018'de enflasyonla mücadele. Hangi hileye başvururlarsa vursunlar ülkemiz üzerinde oynanan oyunları bozmaya devam edeceğiz.

AK Parti kurulduğu günden beri Anıtkabir'e gidiyor

ABD ziyaretimiz sırasında 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü münasebetiyle bir anma toplantısı gerçekleştirdik. Burada şaşkınlıkla takip ettik ki, birileri tüm Türkiye'nin ortak değeri olan Atatürk'ü hala tekellerinde görmeye devam ediyor. Bazı medya çevreleri de toplumda bir ayrışmayı körüklemeye çalışıyor. Akıl almaz ifadeler var. AK Parti Anıtkabir'de, AK Partililer Anıtkabir'de. Bre ahmaklar, AK Parti kurulduğu günden beri Anıtkabir'e gidiyor, 10 Kasım törenlerine de katılıyor. AK Parti'nin hiç kimseye Atatürkçülüğünü kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Atatürk hiçbir siyasi kurum ya da kuruluşun tekelinde değildir. Atatürkçülük lafla olmaz. Büyük eserleri milletin hizmetine sunarsan Türkiye'nin milli savunma sanayisini yerli ve milli hale getirirsen, tankını, topunu, tüfeğini, uçağını, İHA'sını, SİHA'sını üretirsen, dünyanın en büyük havalimanını yaparsan, Atatürkçülük budur. Türkiye için eser üretmektir. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Toplumu bu konu üzerinden ayrıştırmak Atatürkçülük değildir, vatanseverlik hiç değildir.

Rakka'da DEAŞ'lıların serbest bırakılması

Başbakan Yıldırım yaptığı konuşmada, "Rakka'da DEAŞ'lıları temizlemek yerine, DEAŞ'lılara silahlarıyla birlikte Rakka'dan çıkmaları için destek olmuşlar. Bu ne demek? Biz ne dedik Amerika'ya? Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütünü yok etmek için mücadele, devletlerin yapacağı iş değildir, akla ziyan bir iştir. İşte sonuçları ortaya çıkıyor. Şimdi oradan çıkan, silahlarıyla serbest bırakılan bu DEAŞ mensupları başta Türkiye olmak üzere Avrupa, Amerika, dünyanın her tarafından kim bilir yeni masum insanların katline sebep olacaklar." dedi.