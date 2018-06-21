Başbakan Yıldırım: Parlamenter sistem vaadini gerçekleştirme şansı yok

Başbakan Yıldırım, CNN Türk'te "Seçime Doğru Özel" programında soruları yanıtladı.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, seçim manifestosunu açıkladığında parlamenter sisteme geri dönüleceğini vaat etmişti.

"Yeni ve çağdaş bir anayasa yapılarak, kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü bir parlamenter rejim oluşturulacaktır. Yerel yönetimler güçlendirilecektir."

"Açsın seçim beyannamelerine baksın"

Başbakan Yıldırım, İnce'nin bu vaadi için "Yapma şansı yok" dedi.

"Muharrem İnce eğer cumhurbaşkanı adayı olarak bu vaatleri veriyorsa, bir yandan da 'parlamenter sisteme döneceğiz' diyorsa, bunları yapma şansı yok. Açsın seçim beyannamelerine baksın. Bilmiyor, çünkü seçim beyannamesini parti başkanı açıklıyor. Orada cumhurbaşkanının temsili makam olduğu yazıyor. Temsili makam olan cumhurbaşkanı nasıl bu işleri yapacak. İkisinden biri yanlış. Ya parlamenter sisteme dönme iddiası yanlış, yahut da söylenen bu vaatlerin hiçbirinin gerçekleşme şansı yok."

"Partim nasıl bir görev veriyorsa o görevi aşkla yaparım"

Yıldırım, birinci derecedeki işinin İzmir'e daha çok zaman ayırmak olduğundan bahsetti.

"Ben bugüne kadar hiçbir göreve talip olmadım, bundan sonra da böyle bir talip olma durumum yok. Partim ne gerekiyorsa, nasıl bir görev veriyorsa ben o görevi büyük bir aşkla yaparım. Milletimizin vereceği her tür sorumluluğu yaparım. İzmir benim seçim bölgem, İzmir’den milletvekili adayıyım. İzmirliler tekrar bana güvenlerini gösterirse birinci derecedeki işim İzmir’e daha çok zaman ayırmak."

Kaynak: TRT Haber