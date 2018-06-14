Başbakan Yıldırım Özel Yayını TRT Haber'de

Başbakan Binali Yıldırım, moderatörlüğünü TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç’un yaptığı, “Başbakan Binali Yıldırım Özel Yayını”nda Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül ve Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’ın sorularını yanıtlıyor.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Faillerin PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin tespitleri var

-Suruç saldırısıyla ilgili gelen ilk işaretler arkasında bölücü örgütün olduğu yönünde.

-Emniyet, valimiz, kaymakam olayları yatıştırmak için gerekli gayreti gösteriyor. Şu anda kontrol altına alınmış durumda. Faillerin veya zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları var, tespitleri var.

Başbakan Binali Yıldırım: #Suruç'ta faillerin veya zanlıların PKK sempatizanı olduğu yönünde polisin kayıtları var, tespitleri var.https://t.co/KcIIKRivt4 pic.twitter.com/nYwyisr3ZG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

-Suruç'ta böyle bir olayın olmasını tasnif etmiyoruz. Sebebi ne olursa olsun, zorla, kanla seçim kazanılmaz. Seçim demek demokrasi demek, seçim demek insanların iradelerini hür bir şekilde sandığa yansıtması demek.

Başbakan Binali Yıldırım: Suruç'ta böyle bir olayın olmasını tasnif etmiyoruz. Sebebi ne olursa olsun zorla kanla seçim kazanılmaz. https://t.co/KcIIKRivt4 pic.twitter.com/KuFr53KcO1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

Özellikle Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörü kaynağında yok etme yönünde Türkiye ciddi bir tecrübe kazandı. Bugün Suriye ile aşağı yukarı 250 kilometrelik bir sınırımızı kontrol altına aldık.

Başbakan Binali Yıldırım: Özellikle Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörü kaynağında yok etme yönünde Türkiye ciddi bir tecrübe kazandı. Bugün Suriye ile aşağı yukarı 250 kilometrelik bir sınırımızı kontrol altına aldık.https://t.co/KcIIKRivt4 pic.twitter.com/Fl8eXwBPVE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

ABD'den aldıkları silahlarla hakimiyet kuruyorlar

1365 kilometrelik sınır uzunluğundan bahsediyoruz. Biz önceden de Kuzey Irak'a operasyonlar yapıyorduk, şimdi sahada temizlik yaparak, emniyete alarak bir çalışma yapıyoruz.

ABD, PKK'nın Suriye uzantılarıyla işbirliği yaptı. Biz Amerika'yı defalarca uyardık. Bunun bir yol olmadığını bir devletin bir terör örgütünü yok etmek için başka terör örgütü kullanamayacağını hep söyledik.

Başbakan Binali Yıldırım: ABD, PKK'nın Suriye uzantılarıyla işbirliği yaptı. Biz Amerika'yı defalarca uyardık. Bunun bir yol olmadığını bir devletin bir terör örgütünü yok etmek için başka terör örgütü kullanamayacağını hep söyledik. https://t.co/KcIIKRivt4 pic.twitter.com/V7i8MAeqX5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

Özellikle DEAŞ ile mücadelede ABD'nin PKK uzantılarıyla işbirliği yapıldı. Bunlar milisler falan değil, Suriye'deki iç savaştan Esed'den mağdur olmuş tipler değil, terör örgütünün ta kendisi. Bunlar ABD'den aldıkları silahlarla bölgede terör hakimiyeti kuruyorlar, halka zulmediyorlar. Silahların toplanması yolunda ciddi bir gayret yok.

Sınırlarımızın güneyinde terör devletine müsaade etmeyiz.

PKK ile mücadelede İran işbirliğine hazır

Kandil operasyonu Türkiye'nin güvenlik meselesidir. Operasyonlar seçime endeksli değildir. PKK ile mücadelede İran bizimle işbirliğine hazır.

Biz gerek FETÖ, gerek PKK, Türkiye'nin bekası meselesi olarak görüyoruz. Terörün komşu ülkelerde ülkeyi yok ettiğini gözümüzle görüyoruz. Terör, hala Türkiye'nin önemli bir gündem maddesi. Muhalafetin cumhurbaşkanı adayları, terörle mücadele konusunda önemli bir söylem ortaya koymuyorlar. Bu memleket meselesi dediğiniz zaman birileri desteğini mi çekecek böyle bir endişeniz mi var?

Başbakan Binali Yıldırım: Biz gerek FETÖ, PKK gerek PYD, DEAŞ'ı Türkiye'nin beka meselesi olarak görüyoruz. Ülkeyi yönetmeye talip olan adayların, siyasi partilerin bazılarının terörü hiç gündemine almıyor olmasını normal karşılayabilir miyiz? https://t.co/KcIIKRivt4 pic.twitter.com/pMSsFAIS9S — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

CHP ile HDP arasında işbirliği var

Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek ne oluyor. Ciddiyetsizlik diz boyu gidiyor. CHP ile HDP arasında işbirliği var. Öyle bir şey olmasa teröre ve terör destekçilerine karşı aslanlar gibi çıkıp bağıran çağıran kaç tane parti var, Milli İttifak dışında var mı? Bu konunun vazgeçilmez bir beka meselesi olduğunu biliyoruz. Türkiye üzerinde emperyal bir oyun var, güney sınırımızda. Bu plan terör devleti kurarak Türkiye'yi terbiye etme planıdır, pasifize etme planıdır.

Kürt vatandaşlarımız üzerinden oynanan oyuna dur diyeceğiz

Kürt vatandaşlarımız üzerinden oynanan oyuna dur diyeceğiz. Kürtlerin en büyük sorunu PKK'dır. Çözüm bu PKK terör örgütünü bitirmektir. Aramıza husumet sokan bunlardır. Türk'ü de Kürdü de gözünü kırpmadan öldüren bunlardır. Bunların üst aklı dışardadır, bellidir.

Hiçbir siyasi oluşum, siyasi parti terör örgütünün emrine giremez, anayasaya karşı açıkça bir faaliyet içinde olamaz.

15 gündür Doğu'da Güneydoğudaydım, vatandaşlarımız büyük özgüven kazanmış. Bir daha terörün baskısını, zulmünü yaşamak istemiyorlar. Yüksekova'da Selahaddiin Eyyubi Havalimanını yaparken 99 kere şantiyemiz basıldı. Ne propaganda yaptılar Kürtleri öldürmek için yapıldı diye. İlk uçağa binenler de HDP milletvekilleriydi.

Seçime gireceğiz Recep Tayyip Erdoğan'ı milletimizin desteğiyle seçeceğiz, başarıyla tamamlayacağız. Recep Tayyip Erdoğan, yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçilecek. Parlamento Cumhurbaşkanı ile ters kompozisyonda olmaz.

Adil Öksüz'ün iadesiyle ilgili Alman hükümetine resmi müraacatta bulunduk

Adil Öksüz 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin önemli isimlerinden biri. Ne yazık ki o kargaşada FETÖ elemanları sayesinde yurt dışına kaçışı sağlandı. Zaman kaybetmeden kendisinin iade edilmesiyle ilgili Alman hükümetine resmi müraacatta bulunduk, henüz cevap gelmedi, bu olabilir anlamına geliyor. Bu konuda Alman makamlarıyla Adalet Bakanlığımızın teması devam ediyor, bu işin peşindeyiz. ABD'de Adil Öksüz'ün yakınları ABD Bayrağı öpüyorlarmış, bunları ABD bayrağı da hiçbir şey de kurtaramaz. Eninde sonunda hesap verecekler, dünya onlara dar gelecek. FBI'ın yaptığı soruşturma FETÖ terör örgütünün ABD'de yaptığı kara para aklama işlemleriyle ilgili, Türkiye'den hayır için nasıl oraya hortumlandığı tespit edildi. Biz bunların sorulşturulmasını, teröre para aktarıldığını bildirdik, onlardan dolayı bu soruşturma yapılıyor.

FETÖ'nün Türkiye'de AK Parti'yi desteklemediği kesin, onların kıblesi yok.

Başbakan Binali Yıldırım: Gerek CHP'nin adayı gerek diğer adaylar malesef meydanlarda terörle mücadele konusunda kararlı bir söylem ortaya koyamıyorlar.https://t.co/KcIIKRivt4 pic.twitter.com/j9bWBvbm1R — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı adayları teröre değinmiyorsa, es geçiyorsa bunun normal karşılanmasını kimse beklemesin. Gerek CHP'nin adayı gerek diğer adaylar malesef meydanlarda terörle mücadele konusunda kararlı bir söylem ortaya koyamıyorlar. Biz PKK karşıyız desinler, ben bunu HDP'den beklemem, HDP PKK'nın tamamen esareti olan bir partidir. Bir etnik siyasetle ayakta kalmaya çalışıyor. Adı terör örgütüyle anılmayacak, bu yasamıza aykırı, devlet geleneklerimize aykırı. Bu çıkmaz yol, yine hukuki sorunlarla baş başa kalacaklar. Millet buna müsaade etmez.

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