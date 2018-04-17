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Başbakan Yıldırım: Özal, tarihi dönüşüme öncülük eden önemli bir devlet adamıydı

Başbakan Binali Yıldırım, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 25. vefat yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Başbakan Yıldırım: Özal, tarihi dönüşüme öncülük eden önemli bir devlet adamıydı

Başbakan Binali Yıldırım, Turgut Özal'ın ülkenin daha müreffeh, daha demokratik, daha modern bir yapıya kavuşması yolunda tarihi dönüşüme öncülük eden önemli bir devlet adamı olduğuna değindi. 

Yıldırım, Özal'ın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Türkiye'nin dünyayla bütünleşmesine, değişim ve dönüşümüne yönelik büyük hizmetlerde bulunduğunu vurguladı.

Özal'ın yakın tarihin sıkıntılı ve zorlu bir döneminde en üst seviyede sorumluluklar üstlenmekten çekinmeyen bir dava adamı olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Turgut Özal, gerçekleştirdiği zihinsel devrimle ülke ve millet olarak kendimize güvenmemizi sağlayan bir öncü şahsiyetti. Milletimiz, onun içten, samimi, her kesimi kucaklayan, herkesle diyalog kurabilen üslubunu hiç unutmayacaktır. Yakın siyasi tarihimizin mümtaz şahsiyetleri arasında yer alan merhum Turgut Özal'ı vefatının 25. yıl dönümünde rahmetle ve hürmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: turgut özal, Başbakan Binali Yıldırım, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal
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