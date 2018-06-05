Başbakan Yıldırım: Oyu Kürt kardeşimden alıp kandile selam duracaksın, yok öyle bir şey

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin Van mitinginde halka seslendi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Hiçbir terör örgütüne izin vermeyeceğiz"

"Değerli kardeşlerim Van'a yapılan hizmetleri en iyi siz biliyorsunuz. Şehre girdiğimde o caddelerdeki temizlik ve görüntü adeta en gelişmiş şehri andırıyor. Sağlanan barış, kardeşliğin eseridir bunlar. El birliğiyle hiçbir bölücü terör örgütünün bu kazanımları bozmasına izin vermeyeceğiz."

Başbakan Binali Yıldırım, Van'da halka hitap ediyor. https://t.co/Zt1jfrxQyr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 5 Haziran 2018

"Oyu Kürt kardeşimden alacaksın, Kandil'e selam duracaksın, yok öyle bir şey"

"Türkiye partisi olacağım, diye HDP sizden destek istedi değil mi? Siz de inandınız, oy verdiniz. Sonra ne oldu? Kandil'in emrine girdiler. 'Kandil'in emrindeyiz' dediler. Oyu Kürt kardeşimden alacaksın, ondan sonra Kandil'e selam duracaksın. Oyu Kürt kardeşimden alacaksın, belediye kaynaklarını dağa göndereceksin, silah olarak mermi olarak kürt kardeşimin üzerine yollayacaksın...Yok öyle bir şey. Bölgeme gelen öğretmenleri, doktorları, askerleri hedef alacaksın, onları alçakça katledeceksin. Etnik kimliğinizi kullanarak sizin çocuklarınızı bunlar dağa çıkarmadı mı? Hamdolsun terör bitecek dedik, artık yavrularımızı dağa çıkaramıyorlar. Çukur siyasetiyle Kürt kardeşlerimin evlerini barklarını tepelerine yıkan bunlar değil mi? Sandıkta birliğimizi bozanlardan hesap soralım. Gençlerimiz kendilerini yıllardır terör maşası olarak kullananlara hak ettiği dersi 24 Haziran'da verecek."

"Van'a 26 katrilyon yatırım yaptık"

"16 yıldır boş durmuyoruz. Van'a da hizmetlerimizi birer birer yapıyoruz. Bugüne kadar Van'a 26 katrilyon yatırım yaptık. 9 bin derslik kazandırdık. Gençlerimiz için birçok tesis yaptık. 2 katrilyon harcadık. Gençlerimizin geleceği ve aydınlık yarınları için daha yapacağımız çok şey var. 13 tane hastane yaptık, Erciş'te 210 yataklı yeni bir hastane yapıyoruz. Gürpınar'ı, Çatağı'da unutmadık. Oradaki hastaneler de yakın zamanda bitecek. Kocaman Van'da sadece 3 tane ambulans vardı. Bugün 76 tane ambulansımız var. Acil istasyon sayısı 35'e çıktı. Morgedik barajı dahil 3 yeni baraj, 2 gölet inşaa ettik. Doğalgaz konforunu Van ile buluşturduk, şimdi sıra ilçelerde. İlçelere de doğalgaz getireceğiz. Bölünmüş yol uzunluğunu 36 kilometreden 540 kilometreye ulaştırdık. Van'ı Bitlis'e bölünmüş yollarla donattık. Bahçesaray'a tünel yaptık, havalimanını büyüttük, yeni terminal binası yaptık. 2002'de Van'a uçakla gelen yolcu miktarı 114 bindi şimdi 1 milyon 600 bin oldu. 1986'da yapımı başlayan Van-Çaldıran yolunu tamamladık. Güzeldere tünelini de yapıyoruz. HDP'li belediyelerin yapımına engel olduğu çevre yolunu yapıyoruz. Daha önemlisi Van'a güzel bir stadyum yapacağız, hayırlı olsun. Mevcut stadyumu da millet bahçesi yapacağız. Tarım alanında 1 katrilyonun üzerinde destek sağladık. Büyükbaş hayvancılıkta hibe miktarı 27 kat arttı, küçükbaşta 17 kat arttı. Kültür merkez ve kütüphane yapımı kararı da aldık, il emniyet müdürlüğünün yeni binasını yapmaya devam ediyoruz. Hükümet konağını da yeniliyoruz. Atık su arıtma tesisinin yapımına başladık. Güzel vanın güzelliği daha da artacak. Katı atık tesisinin de ihalesini yapıyoruz. Tarihi peynirciler çarşısı tamamen yenileniyor. Van'a yakışan güzel işler yapılıyor. Yapan kim? AK Parti. Bu yatırımların devam etmesi ve terörün bir daha gelmemesi için durmak yok yola devam."

Kaynak: TRT Haber