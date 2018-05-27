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Başbakan Yıldırım, orucunu Ankara'da bir ailenin evinde açtı

Başbakan Binali Yıldırım, iftarda Gölbaşı ilçesinde yaşayan Yeşil ailesinin evine misafir oldu. Mahallelinin sevgi gösterileriyle karşılanan Yıldırım, orucunu yer sofrasında açtı.

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Başbakan Binali Yıldırım, Gölbaşı ilçesinde yaşayan Yeşil ailesinin evinde iftar yaptı.

Başbakan Yıldırım, sağlık sorunları nedeniyle çalışamayan 3 çocuk sahibi İsmail Yeşil'in evine gelişinde aile bireyleri tarafından karşılandı.

Yeşil ailesiyle bir süre sohbet eden Yıldırım, çocuklarıyla yakından ilgilendi.

İftar sofrasında, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da yer aldı.

Ailenin evinden ayrılırken vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Yıldırım, çocuklara oyuncak hediye etti.

Kaynak: AA

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