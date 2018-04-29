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Başbakan Yıldırım: Niye kapı kapı geziyorsun, kendin çık

Başbakan Binali Yıldırım, "Kemal Bey, sen parti başkanısın, ana muhalefet partisinin genel başkanısın, sana yakışan aday olmak ve 'Ben de varım.' demektir" ifadelerini kullandı.

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Başbakan Yıldırım: Niye kapı kapı geziyorsun, kendin çık

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

“Niye kapı kapı geziyorsun kendin çık”

Seçime giriyoruz, gün sayıyoruz ana muhalefet partisinde tık yok. Kardeşim o mu aday olsun, bu mu aday olsun, Ay'dan mı Mars'tan mı getirelim, uzaydan mı gelsin? Sizin içinizde Cumhurbaşkanı adayı olacak elemanınız yok mu? Kemal Bey, sen parti başkanısın, ana muhalefet partisinin genel başkanısın, sana yakışan aday olmak ve 'Ben de varım.' demektir, Türkiye'yi yönetmeye ben de talibim demektir. Niye kapı kapı geziyorsun, aday arıyorsun, niye kendin çıkmıyorsun, çık. Eğer parti lideriysen milletin senden beklediği aday olmaktır, aday aramak değildir.

Kaynak: AA

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