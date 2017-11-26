  • 26 KASIM 2017, PAZAR

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Başbakan Yıldırım Nevmekan'ı ziyaret etti

Üsküdar Belediyesi'ne ait Nevmekan'ı ziyaret eden Başbakan Yıldırım, burada bir süre kitapları inceledi.

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Başbakan Yıldırım Nevmekanı ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar Belediyesi'ne ait "Nevmekan"ı ziyaret etti.

Yıldırım, Bağlarbaşı'nda bulunan "Nevmekan" adlı kitap kafeye ziyarette bulundu. Başbakan Yıldırım, mekanın kütüphane bölümünde bir süre kitapları inceledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Başbakan Yıldırım, Nevmekan, ziyaret
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