Başbakan Yıldırım Nevmekan'ı ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar Belediyesi'ne ait "Nevmekan"ı ziyaret etti.
Yıldırım, Bağlarbaşı'nda bulunan "Nevmekan" adlı kitap kafeye ziyarette bulundu. Başbakan Yıldırım, mekanın kütüphane bölümünde bir süre kitapları inceledi.
Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi'ne ait Nevmekan'ı ziyaret eden Başbakan Yıldırım, burada bir süre kitapları inceledi.
Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar Belediyesi'ne ait "Nevmekan"ı ziyaret etti.
Yıldırım, Bağlarbaşı'nda bulunan "Nevmekan" adlı kitap kafeye ziyarette bulundu. Başbakan Yıldırım, mekanın kütüphane bölümünde bir süre kitapları inceledi.
Kaynak: AA