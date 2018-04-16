Başbakan Yıldırım: Nefret söylemi ortak yaşamı tehdit ediyor

Başbakan Binali Yıldırım, Dolmabahçe Muayede Salonu'ndaki Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İnsan hakları, İslamofobi yüzünden günden güne örselenmektedir"

İslam düşmanlığının yol açtığı nefret söylemi, sosyal dışlanma, toplumlarda uyumu, çok kültürlülüğü ve ortak yaşamı ciddi olarak tehdit etmektedir. İnsan hakları, demokratik değerler, İslamofobi yüzünden günden güne örselenmektedir. Hal böyleyken Avrupa'da yükselen aşırıcılık ve İslam karşıtlığının boyutları, eğer gerekli müdahaleler olmazsa daha da vahim bir boyuta ulaşacaktır.

"İİT, yeniden yapılandırılmalıdır"

İslam İşbirliği Teşkilatı içinde Avrupa Müslümanları Temas Grubu oluşturulmuştur. İİT, Müslüman azınlıklara elini uzatacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.

"İslamofobi belasına dur demek zamanı gelmiştir"

Hiçbir dini, teröristin kimliği üzerinden karalamak biz Müslümanlara yakışmaz ve böyle bir şeyi de biz asla düşünmeyiz. Ancak, bu saygının karşısında saygı görmek Müslümanların da hakkıdır. Eylemcinin dini üzerinden İslami terör yaftasıyla Müslümanları ötekileştiren bu İslamofobi belasına dur demek zamanı gelmiştir. Myanmar'daki olayı Budist terörü diye tanımlamıyoruz. Gazze'dekine Yahudi terörizmi demiyoruz, doğru olan da budur.

"Birbirimizin sesine kulak, omzuna omuz verme zamanıdır"

Müslüman azınlıklara olduğu kadar bütün insanlığa karşı sorumluluğumuz olduğunu hatırda tutmalıyız. İslam'ın barış severliğini, Müslümanlığın asil duruşunu bir mücevher gibi muhafaza etmeliyiz. Sahip olduğumuz birikime sıkıca sarılıp birliğimizi yeniden inşa etmek için birbirimizin sesine kulak, omzuna omuz verme zamanıdır. Aramızdaki iş birliğini daha da güçlendirmeliyiz. Müslüman coğrafyadaki açlık ve fakirliği ortadan kaldırmak için birlikte daha çok çaba göstermeliyiz.

İslam karşıtlığı ile mücadele ancak her türlü çifte standarttan, maksatlı propagandalardan, ön yargılardan vazgeçilerek sağlıklı bir şekilde yürütülebilir.