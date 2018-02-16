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Başbakan Yıldırım, Münih'te Deniz Baykal'ın kızı ile görüştü

Başbakan Yıldırım, tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal ile Münih’te görüştü. Sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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Başbakan Yıldırım, Münihte Deniz Baykalın kızı ile görüştü

Başbakan Yıldırım, Almanya'daki ziyaretleri kapsamında, Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile görüştü. 

Yıldırım, Münih'teki özel bir hastanede tedavi gören Baykal'ın sağlık durumu hakkında kızı Aslı Baykal'dan bilgi aldı.

Deniz Baykal tedavi için Almanya'ya gidecek

Başbakan Binali Yıldırım, Deniz Baykal ile telefonda görüştü

Başbakan Yıldırım'ın, Baykal'ı hastanede ziyaret etmek istediği ancak doktorların enfeksiyon riski uyarısı nedeniyle bu ziyaretin yapılamadığı öğrenildi. 

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 15 Ekim'de beyin damarlarından birinin tıkanması sebebiyle hastaneye kaldırılmış, 3 ayrı operasyon geçirmişti. 

 

Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Almanya'ya giden Baykal'ın tedavisine devam ediliyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Münih, Deniz Baykal, binali yıldırım, aslı baykal, almanya
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